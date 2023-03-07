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Первые весенние цветы в эти дни появились на улицах Багана, Купино и Карасука

  • 07/03/2023, 15:12
8 марта
Акция «Вам, любимые» по инициативе и при поддержке депутата Законодательного собрания Александра Кулинича прошла на избирательном округе №5.

Волонтеры, ребята из молодежных объединений, молодогвардейцы, дарили женщинам на улице цветы и открытки с самыми искренними и теплыми пожеланиями к 8 марта. Поздравления и приятные слова прозвучали даже в стихах! Везде, где появлялась праздничная бригада волонтеров, наградой им были слова благодарности, добрые улыбки, хорошее настроение. Кстати, нередко к участникам акции присоединялись прохожие, которые тоже хотели порадовать всех женщин.

 «Все это — знак уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за их мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность. Пусть этот весенний праздник будет радостным и счастливым. Пусть сегодня и всегда вас, дорогие наши, любимые женщины, окружают внимание, забота и любовь!», — поздравил всех женщин депутат Александр Кулинич.

Фото со страницы VK Александра Кулинича

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : 8 марта


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