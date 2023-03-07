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Главу дирекции автодорог Иркутской области задержали за превышение полномочий

  • 07/03/2023, 15:09
превышение должностных полномочий
Она подозревается в хищении почти 40 млн руб.

СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении директора областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлии Гординой (ОГКУ «Дирекция автодорог». — Ред.), подозреваемой в превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий п. («в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и руководителя одного из ООО, подозреваемого в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам МРО (Б) УЭБ и ПК ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, в 2020 году Юлия Гордина при исполнении государственного контракта на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживании населения Иркутской области в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (научно-исследовательские работы) совместно с руководителем одного из ООО подписала акт сдачи-приемки работ, согласно которому качество выполненных работ, якобы, соответствует требованиям контракта.

Фактически фигуранты были достоверно осведомлены о том, что изготовленная ООО программа является не работоспособной и техническому заданию не соответствует.

— Осуществив приемку фактически не выполненных работ по государственному контракту, злоумышленница перечислила на расчетный счет ООО денежные средства в размере более 39.6 млн рублей, которые в дальнейшем были похищены руководителем этого общества, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели отказываются от дистанционки.

Фото с сайта СК по Алтайскому краю

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Иркутская область

Теги : уголовное дело превышение должностных полномочий дирекция автодорог


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