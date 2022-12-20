Первый частный отель откроется в Норильске в январе 2023 года

Первый частный отель откроется в Норильске на севере Красноярского края в январе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на мэрию Норильска.

— Бутик-отель в центре города на Ленинском проспекте, который распахнет свои двери для туристов уже в январе 2023 года, станет первым частным отелем в Норильске со своим рестораном грузинской и северной кухни, а также с услугой консьерж-сервис уровня четыре звезды, — сообщили изданию в мэрии.

Строительство отеля заняло два года, общий объем инвестиций превысил 100 млн рублей. Отель рассчитан 25 номеров, в нем предусмотрен ресторан грузинской кухни на 100 мест. Также ресторан можно посещать с собаками, для четвероногих питомцев предназначены специальные коврики и миска с водой.

— Средства размещения с качественным сервисом являются тем самым необходимым условием, определяющим туристическую привлекательность города. Этим летом в Норильске была запущена работа нескольких современных хостелов. Для отдела развития туризма, который был создан в администрации в этом году, одной из приоритетных задач является поддержка предпринимателей, которые готовы инвестировать в развитие туристической инфраструктуры. Уже в следующем году появится еще ряд новых объектов для размещения туристов, — отмечает Владимир Баринов, вице-мэр Норильска.

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