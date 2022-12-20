В 2026 году в Томске появится центр микроэлектроники

В 2026 году Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планирует закончить строительство Центра микроэлектронных систем, сообщил ректор вуза Виктор Рулевский в интервью «Интерфаксу». В настоящее время идет активная проработка инфраструктуры центра, который разместится на общей площади 19 тыс. кв. метров на Московском тракте возле химического корпуса Томского госуниверситета (ТГУ).

По мнению Рулевского, в рамках этого центра будут созданы технологические площадки для отработки новых технологий и макетных образцов микроэлектроники.

— Рассчитываю, что в июне-июле будем иметь конечный вариант задания на проектирование. Пока мы решаем, какое технологическое оборудование необходимо. После инженерных обследований площадки и при наличии финансирования мы готовы начать стройку в 2024 году, — пояснил ректор.

Виктор Рулевский отметил, что стоимость здания оценивается примерно в 2,8 млрд рублей, а стоимость оборудования для центра — порядка 3-3,5 млрд рублей.

Как сообщалось, ТУСУР планировал создать многопрофильный Центр микроэлектронных систем к 2024 году. Предполагалось, что в него войдут находящиеся в структуре университета НИИ микроэлектронных систем, НИИ систем электросвязи, а также дизайн-центры СВЧ интегральных схем и модулей.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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Фото с официальной страницы ТУСУР в «ВКонтакте»