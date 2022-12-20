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За осквернение георгиевской ленты грозит штраф до 5 млн рублей

  • 20/12/2022, 17:39
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За осквернение георгиевской ленты грозит штраф до 5 млн рублей
Согласно новому закону, ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. В любых других — ее использование будет пресекаться законом.

Госдума приняла закон в третьем чтении, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы. В соответствии с документом, публичное осквернение георгиевской ленты может повлечь за собой уголовную либо административную ответственность, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Отмечается, что использование георгиевской ленты допускается гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, в свящи с необходимостью наделить ее статусом символа воинской славы России.

— В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты, — сказано в документе.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от трех до пяти млн рублей с конфискацией или без, физическому — в размере до трех млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от двух до пяти млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее редакция сообщала, что депутаты рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности.

Фото: pixabay.com — Naturell

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уголовная ответственность закон Госдума георгиевская лента


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