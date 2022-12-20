Whoosh увеличит парк самокатов на 55% в новом сезоне

Кикшеринговый сервис Whoosh заказал и частично оплатил 45 тыс. электросамокатов, тем самым увеличит парк на 55% к новому сезону, до 127 тыс. самокатов. В частности, компания планирует использовать средства, привлеченные в ходе IPO. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

— ПАО «Вуш холдинг» привлекло в ходе публичного размещения акций на Московской бирже 2,1 млрд рублей. Они пойдут на увеличение парка группы на 55%. Группа Whoosh заказала и частично оплатила 45 тыс. электросамокатов, — отметили в пресс-службе.

Планируется, что самокаты будут доставлены в Россию из Китая в феврале и будут собраны и подготовлены к сезону в сервисных центрах компании.

— Поставщиком самокатов будет китайская компания Ninebot, которая является лидером в сфере производства средств индивидуальной мобильности (СИМ). СИМ будут изготовлены специально под заказ группы Whoosh и оснащены с учетом операционных особенностей работы кикшеринга. Новую модель электросамоката предстоящего сезона группа Whoosh планирует представить весной 2023 года, — уточнили в пресс-службе.

В 2022 году Whoosh появился в 17 новых городах и продолжает расширение географии, в том числе в городах с мягким климатом, где кикшеринг работает даже зимой. В новом сезоне планируется выйти в более 10 новых городов России и СНГ.

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Фото с сайта Whoosh