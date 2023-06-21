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Первый этап проекта «Медики трудовой доблести» стартовал в Новосибирске

  • 21/06/2023, 13:01
Первый этап проекта «Медики трудовой доблести» стартовал в Новосибирске
В ходе конференции была определена стратегия совместной работы мэрии, городского совета ветеранов, молодёжных организаций города и рассмотрена возможность увековечивания памяти ведущих медиков Новосибирска.

В Новосибирске состоялась общегородская конференция, положившая начало первому этапу нового проекта «Медики трудовой доблести», реализуемого в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». В ходе конференции была определена стратегия совместной работы мэрии, городского совета ветеранов, молодёжных организаций города и рассмотрена возможность увековечивания памяти ведущих медиков Новосибирска.

«Роль медицинских работников в истории Новосибирска очень высока, их имена увековечены в названиях улиц города, на памятных досках. Во все времена изо дня в день медики делают все, чтобы новосибирцы были здоровыми. Особенно важна их роль в это непростое время, когда приходится помогать раненым, вернувшимся со специальной военной операции. Вместе с социальными работниками наши медики помогают пострадавшим пройти реабилитацию, а также оказывают помощь семьям военнослужащих, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – В Новосибирске с 2016 года проводится акция «Эстафета патриотизма поколений», и новый проект является важной частью этой акции».

В настоящее время на территории Новосибирска работают 100 медицинских учреждений и 12 федеральных клиник. В сфере здравоохранения занято около 60 тысяч человек, из них более 13 тысяч врачей и 24 тысячи медицинских работников среднего звена, многие из которых награждены за свой самоотверженный труд.

По инициативе городского совета ветеранов и при поддержке мэрии города Новосибирска стартовал проект «Медики трудовой доблести», призванный повысить престиж профессии, а также сохранить память о медицинских работниках, трудившихся в период Великой Отечественной войны, о людях, которые своим трудом и сегодня вносят вклад в развитие медицины города. В реализации проекта примут участие министерство здравоохранения Новосибирской области, музеи города, ассоциации врачей и медицинских сестер Новосибирской области, Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирский государственный медицинский колледж.

Проект включает в себя три этапа: проведение общегородской конференции, формирование реестра музейных экспозиций, памятных мест, посвященных выдающимся медикам-новосибирцам, организацию встреч с молодежью, привлечение молодого поколения в культурные и научные городские мероприятия.

Проект истории трудового подвига медицинских работников Новосибирска способствует передаче славных трудовых традиций подрастающему поколению, молодым специалистам – медицинским работникам и волонтерам-медикам.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : патриотизм Мэрия Новосибирска власть Анатолий Локоть


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