Директора картонно-бумажного комбината Игоря Диденко подозревают в загрязнении окружающей среды в Новосибирске

Директора картонно-бумажного комбината (КБК) Игоря Диденко подозревают в загрязнении окружающей среды в районе посёлка Красный Яр под Новосибирском на сумму не менее 350 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. «В отношении генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Диденко возбуждено уголовное дело по факту гибели лесных насаждений и загрязнению почвы (по ч. 1 ст. 250 УК РФ). Ему предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Как уточнила пресс-служба Следственного комитета, Игорю Диденко предъявили обвинение по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли», ч. 4 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений», ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод».

По версии следствия, в период времени до августа 2022 года на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината происходило загрязнение вод и порча земли, путем сброса отходов производства на близлежащую территорию, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде.

Ранее редакция рассказывала о том, что арбитражный суд отказал «Новосибирскому картонно-бумажному комбинату» в допуске к конкурсу по мусорной концессии.