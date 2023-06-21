Левый берег Новосибирска накрыло пылевой бурей

Вчера, 20 июня, левый берег Новосибирска был накрыт пыльной бурью. Об этом редакции Infopro54 сообщили читатели.
По сообщению СГК, на золоотвале небо было чистым.
— Продолжаем ежедневное увлажнение территорий, золоотвалов, чтобы не допускать образования подсохших участков, — говорится в сообщение СГК.
Напомним, что в Новосибирске утром 1 июня окраину левого берега заволокло смогом.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр города потребовал от подчиненных не допустить пылевых бурь снова.
Фото Infopro54
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