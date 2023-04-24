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В Новосибирске «Ростелеком» организовал мастер-класс для фигуристов от Этери Тутберидзе

  • 24/04/2023, 18:00
В Новосибирске в рамках программы «Звездная дорожка» от «Ростелекома» мастер-класс для спортсменов провела легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ее помощницами стали чемпионка России Софья Акатьева и победительница финала гран-при России Аделия Петросян. Мероприятие прошло в Ледовом дворце спорта «Сибирь».

Участниками мастер-класса стали новосибирские тренеры, в том числе члены региональной Федерации фигурного катания, а также их воспитанники. На трибунах собрались родители юных фигуристов.

«Ростелеком» организовал мастер-класс для фигуристов от Этери Тутберидзе— Наша компания поддерживает юных спортсменов, и такие встречи со «звездами» фигурного катания дают им вдохновение и стимул для совершенствования. Проект «Звездная дорожка» — важная часть реализации нашей корпоративной социальной ответственности, — прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком» выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с 2009 года. С 2011 года «Ростелеком» и ФФКР в рамках проекта «Звездная дорожка» проводят мастер-классы для фигуристов в регионах России.

— Мы заинтересованы в таких ярких событиях для наших спортсменов — и тренеров, и воспитанников, потому что они позволяют узнать особые секреты от профессионалов мирового уровня и получить мощный заряд вдохновения, поэтому мы очень благодарны «Ростелекому» за организацию, — отметил президент Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области Александр Тарасов.

В рамках мастер-класса спортсмены обсудили все прыжки, которые есть в фигурном катании, разобрали разные ошибки в их выполнении и рекомендации по совершенствованию техники. Несмотря на то, что мероприятие длилось всего час, тренеры смогли узнать много полезного.

Яркими впечатлениями поделились юные спортсмены — им выпала уникальная возможность кататься на одном льду с Этери Тутберидзе и ее воспитанницами.

Фотосессия с известными спортсменами, раздача автографов и подарки от «Ростелекома» стали ярким эмоциональным завершением события. Многие дети смогли получить для себя настоящий талисман удачи — автограф великого тренера на своих коньках.

 

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Этери Тутберидзе фигурное катание Софья Акатьева Ростелеком Аделия Петросян


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