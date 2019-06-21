Первый кандидат в мэры подал документы в избирком

Руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко подал документы в горизбирком на регистрацию в качестве претендента на пост мэра Новосибирска. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

— Первым подал документы в избирком, — сообщает Сергей Бойко. — Теперь официально — кандидат в мэры Новосибирска. Сейчас — в банк за реквизитами, и в течение дня объявим о времени начала сбора подписей.

Напомним, что Сергей Бойко одним из первых заявил о готовности участвовать в выборах мэра Новосибирска, которые состоятся 8 сентября. И теперь, согласно избирательному законодательству ему, как и представителям непарламентских партий и самовыдвиженцам, предстоит собрать не менее 1% подписей избирателей.

Ранее о планах по участию в выборах мэра заявляли действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус (независимый депутат), экс-чиновник и депутат Виктор Козодой («Справедливая Россия»), эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), руководитель агентства недвижимости Сергей Холявченко («Яблоко»), депутат заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые»),, предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»).

Фото со страницы Сергея Бойко в Facebook