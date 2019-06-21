В «Сибавтобане» введена процедура банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан», говорится в материалах дела

Отмечается, что в апреле 2019 года новосибирское ООО «Спецтранстрой» подало иск о банкротстве «Сибавтобана» из-за долга в 3,22 млн рублей.

Временным управляющим назначен Альберт Гареев. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 30 октября 2019 года.

«Сибавтобан» — одна из крупнейших новосибирских дорожно-строительных компаний. Она принадлежит Андрею Мороцкому. На территории Сибирского федерального округа компания принимала участие в строительстве многих объектов федерального значения, среди которых 80-километровый северный объезд Новосибирска, комплекс внутригородских магистралей юго-западного транзита Новосибирска, включая Бугринский мост. Также специалисты компании занимались реконструкцией кузбасских автодорог, трасс «Чуйский тракт» в Республике Алтай и «Байкал» на подъезде к Томску. В 2016 году «Сибавтобан» приступил к строительству 9 км обхода Симферополя в Крыму. Стоимость контракта составила 6,1 млрд рублей. Кроме того, подрядчик занимался реконструкцией дорожной сети Симферополя.

Фото: Ростислав Нетисов