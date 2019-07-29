Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

— Игорь, если сначала посмотреть в общеполитическом разрезе, пока без привязки к какой-то выборной кампании, то что в наибольшей степени отличает Новосибирск от других регионов?

— Мы постоянно в рамках работы нашего фонда занимаемся сравнительным анализом избирательных кампаний, которые проходят, в первую очередь, в сибирских регионах, нам более понятных. Новосибирск, конечно, выгодно отличается своей демократичностью, открытостью. У регионов-соседей палитра политического разнообразия гораздо меньше.

— Как мы видим, в Новосибирске уже начались предвыборные мероприятия, разного рода круглые столы, дискуссии, где кандидаты в мэры города стараются заявить о себе. Насколько, на ваш взгляд, кандидаты ярко себя проявляют?

— Кандидатов в этот раз немало — двадцать человек заявились. Думаю, что человек 17-18 дойдут до регистрации. Конечно, нельзя исключать, что кто-то впоследствии снимет свою кандидатуру в пользу другого кандидата или по каким иным причинам. Но сейчас, глядя на эту палитру кандидатов, бросается в глаза как раз их степень активности. Точнее, ее полярность. Есть несколько человек, которые встречаются с избирателями, даже эпатируют, например, активно используют соцсети. А кто-то потерялся уже с момента заявления. Какая-то малоизвестная партия выставляет на выборы малоизвестного человека, и после этого ничего не происходит. Это говорит о том, что и партия, и кандидат могут являться чьим-то инструментарием для определенных целей — либо оттянуть голоса, либо, наоборот, в последний момент сняться в чью-то пользу, таким образом сделав кого-то «единым кандидатом от оппозиции». И пассивность таких кандидатов, конечно, бросается в глаза. Все-таки, если заявляешься в качестве кандидата в мэры крупнейшего города, кампанию надо каким-то образом проводить. Тем более, что, к примеру, для встреч с избирателями большие финансы не нужны — нужны только ноги, голова и желание встречаться с людьми. Можно вести соцсети, это тоже не требует каких-то крупных ресурсов. Но, как мы видим, есть кандидаты, которые не делают даже этих элементарных вещей.

— Многие кандидаты, заявляющие себя как оппозиционных, проводят совместные мероприятия, делают на них и в соцсетях разные заявления. Насколько вероятен сценарий 2014 года, что они снимутся в поддержку кого-то одного?

— Вероятность такая есть. Оцениваю я ее несколько меньше, чем в 2014 году по одной простой причине: тогда кроме силы областного центра был еще центр силы полпредства президента в Сибирском федеральном округе, который противостоял областным властям. И потом уже в конце этот второй центр и сказал, кому и в пользу кого сниматься. Сейчас второго центра силы, противодействующего властям и известному пресловутому пакту, нет. Нынешний оппозиционный лагерь предоставлен сам себе. Да, какие-то небольшие центры пытаются предложить механизмы создания коалиции. Например, «Комитет за честные выборы» —это первый шажок к какому-то пониманию, кто в этом лагере друг с другом готов разговаривать. Вот сейчас девять кандидатов подписали декларацию «За честные выборы!». Думаю, что мы увидим и дебаты, которых вроде бы не предполагалось еще совсем недавно. Этот самоорганизовавшийся снизу институт, наверное, может претендовать на модерирующую роль. Может быть, появятся еще какие-то центры, которые тоже предложат так или иначе расставить приоритеты, расставить этих кандидатов в порядке их возможной победы. Но пока все в очень, на мой взгляд, подвешенном состоянии. Повторю, на прошлых выборах оппозиционный центр базировался в полпредстве. Сейчас полпредство, областная администрация и мэрия идут единым фронтом. Создастся ли альтернативный им центр или нет, вопрос пока открытый.

— Некоторые из кандидатов уже приступили к агитационной деятельности. Что-то уникальное, новое в этой части избирательной кампании в Новосибирске можете отметить?

— Пока никто не изобретает велосипед. Преобладают старые методы. Все идут по проторенной дорожке. Но вот использование соцсетей наиболее активными кандидатами — это как раз то, что именно бросилось в глаза. Раньше этим пренебрегали. Например, в 2014 году соцсети не использовал практически никто из кандидатов. Сейчас это такой мейнстрим. Даже кандидат от власти соцсети использует. Да, топорно, зачастую нелепо, но использует. Хотя власть часто воспринимается как консервативный институт, не всегда готовый к каким-то экспериментам. В целом же, в соцсетях какой-то оригинальности пока тоже не просматривается. Посмотрим, вдруг еще кто-то нас удивит.

— Теперь вопрос со знаком «минус». Какие-то заметные ошибки — технические или политические — допускают кандидаты в своей работе с избирателем?

— Есть одна самая главная, на мой взгляд, ошибка. Но ее нельзя приписать к конкретному кандидату. Это пресловутый газетный формат. Его используют все одинаково. Газеты всех кандидатов похожи друг на друга. Если избирателю попадут газеты всех кандидатов, даже читать не захочется: все говорят об одних и тех же проблемах, которые и так на слуху. А вот предлагать конкретное их решение, наверное, кандидаты будут на второй волне агиткампании. Хотелось бы увидеть и формат донесения информации более оригинальный. Пока вижу старые добрые газеты, которые любят все кандидаты и штабы. А любят почему? Это простая в изготовлении вещь.

— Перейдем в другой лагерь от кандидатов — к избирателям. Как можно оценить их активность? Насколько они проявляют заинтересованность к предвыборным и выборным событиям?

— Пока избиратель ведет себя пассивно. Кандидаты, которые проводят встречи, сталкиваются с тем, что на эти встречи приходят крайне мало людей. Если с десяток человек наберется с нескольких домов, это уже хорошо. И на встречи всех кандидатов приходят примерно одни и те же люди, как правило, пенсионного или предпенсионного возраста. Людей среднего возраста и молодежи там нет. Есть, конечно, объективные причины — сезон отпусков. Если такая пассивность продолжится, это очень сильно скажется на явке, и она составит 17–18%, из которых за победителя проголосует в лучшем случае половина. То есть мэром будет избран человек, поддержанный менее 10% населения города. Это никуда не годится, о легитимности говорить в этом случае не приходится. Но потом оставшиеся 90%, которые не пришли на выборы, наверняка станут критиковать и спрашивать, почему в городе все не так? Но вы предложили кого-то из кандидатов? Вы поддержали кого-то из кандидатов? Пришли на выборы? Нет. А почему? Вот поэтому одна из задач для всех кандидатов — убедить избирателя, что от него многое зависит, он должен определиться и сделать выбор. Тогда в городе Новосибирске активной будет не только политическая «тусовка», но и избиратель.

— Эта пассивность избирателя в динамике — она растет или падает, или остается на одном уровне от кампании к кампании? Как в этом плане Новосибирск выглядит на фоне других регионов?

— В Новосибирске этот процесс идет синусоидой, волнами. Пассивность то нарастает, то убывает. Это от разных факторов зависит. Я, честно говоря, пока не совсем понимаю, в какой точке этой синусоиды находится Новосибирск именно сегодня. Наверное, повторюсь, в августе мы это будем ощущать в большей степени. Если сравнивать с соседями, то мы в тренде. Пассивность избирателей мы увидели в Томске. Там совсем недавно избирали мэра. Увидели в Омской области. Но там явка всегда крайне слабая. Единственные регионы, которые отличаются более высокой явкой, — это Кузбасс (но там есть вопросы к легитимности явки) и Алтайский край. Поэтому здесь Новосибирск особо не отличается. Хотя должен был бы, раз мы говорим о Новосибирске как о политическом передовике.

— Если это общий тренд, то наверняка есть какие-то еще причины такой пассивности, кроме летнего сезона?

— Пока у избирателя наблюдается недоверие к институту выборов в целом. 2014 год в Новосибирске очень сильно «подкосил» доверие, которое где-то все равно было. Избрали оппозиционного кандидата, но многое не изменилось, а в некоторых сферах стало хуже. И какая разница, кого мы выберем? Эта разочарованность, конечно, в любом случае пройдет. Человек должен стремиться к тому, чтобы сделать лучше. Выбор есть. Иначе городского развития не получится.

— А другая активная часть избирателей, пусть предпенсионного или пенсионного возраста, которая ходит на встречи, участвует в выборах, какие настроения транслирует? Как-то меняются ее запросы в отношении потенциального мэра?

— По моим ощущениям, эти хотят обновления. Конкретный портрет, думаю, сейчас только рисуется. Но уже наметились некие новые тенденции. Во-первых, перестали бояться прихода во власть женщин, перестали бояться голосовать за них. Еще несколько лет назад женщина-управленец в сознании избирателей была чем-то из области фантастики. Но мы видим примеры Якутска, Усть-Илимска, Омска. То есть избиратель перестал заниматься сексизмом. Во-вторых, видим желание людей даже старшего возраста голосовать за молодых. Раньше: вот, молодежь, натворит чего-то, вот пороха не нюхали. Сейчас люди понимают, что у старших товарищей энергии не хватает и внимание рассеяно. Есть тенденция, что избиратель стал гораздо смелее голосовать за молодых и людей среднего возраста. И вот этот слом усредненных предпочтений избирателя, возможно, мы увидим и на этих выборах.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября.

На момент подготовки публикации в качестве кандидатов в мэры свидетельства о регистрации получили депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), первый секретарь партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

Фото: из личных архивов