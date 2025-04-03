Первый обучающий модуль программы «Герои НовоСибири» стартует в НСО летом

Лекции по теории состоятся в стенах Сибирского института управления, филиала РАНХиГС в Новосибирске. Участникам предложат разнообразную программу, включающую культурные и спортивные мероприятия, посещение предприятий и организаций области, общение с руководителями и коллективами для более глубокого понимания специфики государственной и муниципальной службы, а также работы на государственных предприятиях.

Проект, аналогичный федеральной программе «Время Героев», привлек участников и ветеранов СВО из 27 регионов России, включая новые территории. Среди них 38 человек награждены Орденами Мужества. Успешно прошедших тестирование ожидает собеседование, которое пройдет с 15 апреля по 16 мая.

Для финалистов предусмотрен комплексный этап, включающий обучение по программе «Герои НовоСибири», взаимодействие с наставниками и стажировки. Образовательная модель создана на основе апробированной в 2024 году программы «Время героев» и будет реализована в формате очной профессиональной переподготовки с модульной структурой, дополненной дистанционными занятиями. Каждый модуль состоит из академического блока (знания в сфере государственного и муниципального управления, экономики, финансов и менеджмента), коммуникативного блока (тренинги по командообразованию), выездов в профильные органы, культурного и спортивного направлений, стажировок и наставничества.

Цель проекта — интеграция ветеранов СВО в систему управления регионом. Должность, формат и место работы будут определены индивидуально. Дополнительно, в рамках региональной реабилитационной программы, бойцы могут пройти переподготовку в учебных центрах Новосибирска, освоить новую профессию, открыть свой бизнес или трудоустроиться. Андрей Травников отметил, что участники, не попавшие в обучающий модуль «Герои НовоСибири», также будут вовлечены в общественную и политическую жизнь региона.