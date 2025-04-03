Новосибирск не вошёл в Топ-10 городов-миллионников по качеству городской среды

Новосибирск не вошел в топ-10 городов-миллионников России с точки зрения повышения качества городской среды. Рейтинг опубликован на Министерства ЖКХ РФ. Столица Сибири заняла 11 строчку из 16 миллионников (223 балла при минимуме в 180, чтобы городская среда считалась благоприятной). Город набрал на 3 балла больше, чем в 2023 году, но тем не менее «конкуренты» по рейтингу наращивали свои показатели более высокими темпами.

В рейтинге учитывались озелененные и общегородские пространства, социально-досуговая инфраструктура, прилегающие пространства, дорожная сеть, жилье.

В тройке лидеров Москва — 312 баллов, Санкт-Петербург — 283 балла, Казань — 254 балла. Соседние сибирские города Барнаул, Кемерово, Томск набрали 247 баллов, 244 балла и 228 баллов соответственно. Омск и Красноярск немного уступили Новосибирску, у них 183 балла и 214 баллов.

Необходимое количество баллов для благоприятной городской среды набрали: город Бердск (в категории больших городов — 210 баллов) и малые города (с населением 25-50 тысяч человек) Обь —216 баллов, Куйбышев —200 баллов, Карасук —205 баллов и Татарск —195 баллов. А вот города Искитим, Барабинск, Купино, Черепаново, Болотное, Каргат, Чулым и Тогучин набрали 180 баллом и менее.

Впервые Индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам данных 2018 года.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов с высоким креативным потенциалом. Оценка проводилась по 16 направлениям творческой деятельности.