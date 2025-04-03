Гормост планирует восстановить подсветку Бугринского моста в Новосибирске

В Муниципальном казенное учреждении «Гормост» (МКУ «Гормост») сообщили о планах восстановить архитектурно-художественную подсветку Бугринского моста.

— Для восстановления ранее утраченной архитектурно-художественной подсветки Бугринского моста, состоящей из более чем 70 светильников и 5 км электро-кабельной продукции, необходимо около 20 миллионов рублей, — пояснили в компании.

В 2025 году планирует разработать проектно-сметную документацию для реализации проектных решений в 2026 году.

Стоит отметить, что ГК «ВИС» в этом году проведет ремонт Бугринского моста на тех участках, по которым спецтехника доставляла стройматериалы, необходимые для строительства четвертого моста через Обь. Этот пункт прописан в концессионном соглашении.

— В части Бугринского моста будет выполнен ремонт верхнего слоя на спуске и подъёме к мосту в объёме 10% от общей площади их покрытия. Ремонт будет производиться без перекрытия движения автотранспорта, — сообщали в ГК «ВИС».

Бугринский мост был построен в 2014 году, его возвели за четыре года. Протяженность моста составляет 2,1 километра, высота арки — 380 метров. Он имеет шесть полос движения (по три в каждом направлении). Это позволяет ему пропускать не менее 80 тысяч автомобилей в сутки при расчётной скорости 80–100 километров в час.

Ранее редакция сообщала о том, когда завершится строительство четвертого моста в Новосибирске. Изначально планировалось мост планировалось построить к концу 2022 года.