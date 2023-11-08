Первый пациент: малышу в Новосибирске подсадили искусственный иммунитет для борьбы с раком

Первым пациентом онкологов областной клинической больницы, которому провели полный курс иммунотерапии стал двухлетний мальчик с нейробластомой. Малыш до этого уже пережил долгую историю диагностики и лечения, прошел химеотерапию и даже хирургическое вмешательство. За свою небольшую жизнь ребёнок испытал уже много страданий, но мужественно перенёс все медицинские процедуры.

― В Областной больнице давно применяют иммунотерапию при лечении лейкозов. Но впервые врачи использовали данную технологию при нейробластоме. В отличие от рака крови нейробластома ― это «твёрдая» опухоль, которая формируется в нервной ткани и сильно разрастается в брюшной или грудной полости. В основном такой вид заболевания появляется в раннем возрасте и обнаруживается у детей до 5 лет, ― рассказали в областной больнице.

Эксперимент требовал тщательного подхода и подготовки специалистов. Поэтому онкологи из Новосибирска прошли стажировку в Москве.

― Начиная первый курс иммунотерапии малышу, мы очень волновались, ― призналась детский онколог Вероника Кутенкова.

Суть курса состоит в том, чтобы внедрить искусственно созданный защитный механизм иммунотерапии в организм пациента. Этот лекарственный препарат обучен реагировать на рецепторы опухолевой клетки, расположенной именно в нервной ткани. Он находит в организме чужеродный белок и уничтожает его.

Двухлетний малыш успешно прошел курс. Он достойно выдержал введение препарата через инфузомат в течение 10 суток. Сейчас ребенок уже выписан из больницы и врачи надеются, что у него теперь все будет хорошо.

В областной больнице отметили, что данный вид лечения является очень дорогим. Полный курс иммунотерапии стоит 22 миллиона рублей. Для этого пациента лечение оплатил благотворительный фонд «Круг добра».