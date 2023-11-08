Управлению автомобилем начнут обучать участников СВО в Новосибирске

Бесплатно обучать вождению будут участников специальной военной операции с инвалидностью в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Новосибирской области.

Сейчас формируется учебная группа. Уже записались 4 человека, а старт занятий запланирован на январь 2024 года.

— Продолжительность курса 4 месяца, — отметила Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области.

В учебном классе имеется симулятор. У школы также есть 6 автомобилей, а один оборудован механической коробкой передач.

Ранее редакция сообщала о том, что система получения и обмена водительских прав изменится.