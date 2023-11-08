Портрет губернатора из хлеба слепили пекари в Новосибирской области

В Новосибирске представили портрет губернатора Андрея Травникова, выполненный их хлеба. Его слепили мастера хлебокомбината из Татарска. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Помимо Травникова представлены еще 14 портеров известных людей. Например, художник изобразил маршала авиации Александра Покрышкина, Сергея Бодрова и Владимира Высоцкого. Портреты участвуют в виде экспозиции в шестом Новосибирском агропродовольственном форуме.

Мастера хлебных портретов признались, что в работе используются разные сорта изделий.

— Портрет губернатор Новосибирской области состоит из 2236 кусочков. Тут и «Бородинский» и ржаной и белый, — отметила руководитель предприятия Евгения Знаенок.

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