Первый раз в первый класс: когда в Новосибирске открывается запись в школу?

Запись детей в первый класс в Новосибирске — 2022 будет проходить в два этапа. Придется подождать до весны: первый этап начнется 1 апреля и закончится 30 июня 2022 года. Заявления примут от льготников: родителей, чьи дети живут на закрепленной за школой территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление. Первыми записать в первоклассники можно детей, у которых в выбранной школе работают родители или учатся братья и сестры.
Заявления от тех, кто живет дальше от школы, будут принимать с 6 июля 2022 года до тех пор, пока не останется свободных мест. Подать заявление нужно не позднее 5 сентября. Решение о зачислении школьника должны принять в течение трех рабочих дней после подачи документов.
Чтобы записать ребенка в школу, необходимо:
Если ребенок не является гражданином России, то надо добавить еще нотариально заверенную копию документа, на основании которого ребенок имеет право находиться на территории России.
Дополнительно можно принести медицинский полис и медицинскую карту ребенка. Это актуально, если у будущего первоклассника есть аллергия или хронические заболевания, о которых важно знать персоналу школы, особенно медикам.
Есть несколько способов подать документы в школу на запись в первый класс. Первый вариант — прийти в школу лично. Второй вариант — отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении. Также можно написать на электронную почту школы. Третий вариант — записаться на сайте Госуслуги. Для этого нужно найти вкладку «Запись в образовательное учреждение», далее — «Прием заявлений на обучение в общеобразовательную организацию» и заполнить данные о себе и ребенке. Здесь ко всему вышесказанному нужно знать СНИЛС ребенка. Результаты и решение о зачислении появятся через несколько дней в личном кабинете.
Фото: pixabay.com автор: MaxxGirr
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