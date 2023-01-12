Мусорный полигон в Искитимском районе строить не будут

Решением суда Искитимского района общественные слушания по поводу строительства на территории района мусорного полигона признаны незаконными. Об этом сообщается в группе «Бердск против мусорного полигона».

Напомним, в мае прошлого года в рамках слушаний жителям Бердска и Искитимского района представили проект мусороперерабатывающего предприятия, принимающего твердые отходы. По итогам доклада представителя компании-проектировщика Александра Куца с вопросами и замечаниями выступили несколько десятков собравшихся общественников. Как следовало из большей части выступлений, люди опасались появления вместо перерабатывающего предприятия очередной свалки под боком у города. При этом из итогового протокола собрания исчезли не только задающие вопросы общественники, но и докладчик. Это дало повод для подозрений, что проект мог уйти на экспертизу ещё до организации и проведения слушаний.

И даже сейчас, после решения суда первой инстанции, как сообщают общественники, об окончательной победе над свалкой говорить рано.

— Мы выиграли дело в суде против строительства мусорного полигона ТБО возле посёлка Маяк по нарушениям в части проведения общественных обсуждений 24.05.2022г, — говорится на странице сообщества. — Решение будет готово в течение следующих 10 рабочих дней. И в течении следующих 10 дней после выдачи решения суда сторонам ответчиков (администрация Искитимского района и ООО «Полигон») будет дано право на подачу апелляции в областной суд. Мы нисколько не сомневаемся в том, что апелляция будет ими подана.

— Собственник участка имеет право заново заявить о своем желании построить мусорный полигон, — цитирует Елену Белову бердское издание «Курьер. Среда». — Поэтому пока рано радоваться и забывать навсегда о свалке. Хоть мы и получили данные о намерении собственника продать свою землю под кладбище, гарантий сейчас никаких нет. И пока есть угроза возврата к полигону ТКО, я и мои сторонники будем бороться.

Как следует из информации на сайте суда Искитимского района, в качестве истцов выступали депутат горсовета Бердска Елена Белова и общественник Наталья Смолянская, ответчиком была администрация Искитимского района.

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