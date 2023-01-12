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Мусорный полигон в Искитимском районе строить не будут

  • 12/01/2023, 14:06
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мусорный полигон в Искитиме
Суд первой инстанции признал незаконными ранее проведённые по этому поводу общественные слушания. Но его решение может быть оспорено.

Решением суда Искитимского района общественные слушания по поводу строительства на территории района мусорного полигона признаны незаконными. Об этом сообщается в группе «Бердск против мусорного полигона».

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Бердчан и искитимцев выбросили из «свалочных» обсуждений

Напомним, в мае прошлого года в рамках слушаний жителям Бердска и Искитимского района представили проект мусороперерабатывающего предприятия, принимающего твердые отходы. По итогам доклада представителя компании-проектировщика Александра Куца с вопросами и замечаниями выступили несколько десятков собравшихся общественников. Как следовало из большей части выступлений, люди опасались появления вместо перерабатывающего предприятия очередной свалки под боком у города. При этом из итогового протокола собрания исчезли не только задающие вопросы общественники, но и докладчик. Это дало повод для подозрений, что проект мог уйти на экспертизу ещё до организации и проведения слушаний.

И даже сейчас, после решения суда первой инстанции, как сообщают общественники, об окончательной победе над свалкой говорить рано.

Мы выиграли дело в суде против строительства мусорного полигона ТБО возле посёлка Маяк по нарушениям в части проведения общественных обсуждений 24.05.2022г, говорится на странице сообщества. Решение будет готово в течение следующих 10 рабочих дней. И в течении следующих 10 дней после выдачи решения суда сторонам ответчиков (администрация Искитимского района и ООО «Полигон») будет дано право на подачу апелляции в областной суд. Мы нисколько не сомневаемся в том, что апелляция будет ими подана.

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Как следует из информации на сайте суда Искитимского района, в качестве истцов выступали депутат горсовета Бердска Елена Белова и общественник Наталья Смолянская, ответчиком была администрация Искитимского района.

Собственник участка имеет право заново заявить о своем желании построить мусорный полигон, цитирует Елену Белову бердское издание «Курьер. Среда». Поэтому пока рано радоваться и забывать навсегда о свалке. Хоть мы и получили данные о намерении собственника продать свою землю под кладбище, гарантий сейчас никаких нет. И пока есть угроза возврата к полигону ТКО, я и мои сторонники будем бороться.

 

Ранее редакция сообщала о «мусорных» протестных акциях жителей Новосибирского района.

Фото сообщества «Бердск против мусорного полигона» ВКонтакте

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : утилизация мусора общественные слушания мусорный полигон


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