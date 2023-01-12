Мусорный полигон в Искитимском районе строить не будут

Решением суда Искитимского района общественные слушания по поводу строительства на территории района мусорного полигона признаны незаконными. Об этом сообщается в группе «Бердск против мусорного полигона».
И даже сейчас, после решения суда первой инстанции, как сообщают общественники, об окончательной победе над свалкой говорить рано.
— Мы выиграли дело в суде против строительства мусорного полигона ТБО возле посёлка Маяк по нарушениям в части проведения общественных обсуждений 24.05.2022г, — говорится на странице сообщества. — Решение будет готово в течение следующих 10 рабочих дней. И в течении следующих 10 дней после выдачи решения суда сторонам ответчиков (администрация Искитимского района и ООО «Полигон») будет дано право на подачу апелляции в областной суд. Мы нисколько не сомневаемся в том, что апелляция будет ими подана.
— Собственник участка имеет право заново заявить о своем желании построить мусорный полигон, — цитирует Елену Белову бердское издание «Курьер. Среда». — Поэтому пока рано радоваться и забывать навсегда о свалке. Хоть мы и получили данные о намерении собственника продать свою землю под кладбище, гарантий сейчас никаких нет. И пока есть угроза возврата к полигону ТКО, я и мои сторонники будем бороться.
Ранее редакция сообщала о «мусорных» протестных акциях жителей Новосибирского района.
Фото сообщества «Бердск против мусорного полигона» ВКонтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :