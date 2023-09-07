В Новосибирске хлеб подорожает на 10 процентов

Себестоимость производства хлеба растет и хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб. В конце августа Национальный союз пекарей объявил о скором подорожании хлеба. В последний раз промышленные хлебозаводы повышали отпускные цены на свою продукцию весной 2022 года.

Гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков в беседе с журналистом Infopro54 подтвердил ожидаемое повышение цен на хлебобулочную продукцию на 10%. Однако, отметил, что внимание к этому вопросу несколько преувеличено.

— С начала года предприятия мясной и молочной переработки в среднем подняли цены на 14%. И эта новость не привлекла к себе большого внимания, в отличии от хлеба. Хотя, хлеб в средней потребительской корзине занимает наименьший удельный вес. И если пересчитать на одного потребителя, повышение на 10% не превысит 60-100 рублей в месяц. На мой взгляд, ни для какой социальной категории населения эта сумма сегодня не является критической массой, — отметил Дмитрий Терешков.

По данным Новосибирскстата, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по региону в июле 2023 года составила 6227,19 рубля (+12,9% с начала года). В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 25,9%, сообщает Новосибирскстат. На долю плодов и овощей приходится 22%, молочных продуктов – 19,2%, мяса и мясопродуктов – 17%, жиров – 4,9%, рыбы – 4,1%, чая, соли и специй – 2,4%, сахара и кондитерских изделий – 2,6%, яиц – 1,9%.

Дмитрий Терешков подчеркнул, что нельзя связывать повышение цен на хлеб только с удорожанием сырья. (Цены на муку и ГСМ с начала года выросли на 5%). По его словам, основным фактором сегодня является хроническая нехватка производственного персонала.

— Сегодня произошел огромный скачок окладов и тарифных ставок в оплате труда на предприятиях оборонного сектора в связи с большим гособоронзаказом. Они поднялись намного выше 60 тысяч рублей и уже доходят до 100 тысяч рублей. Но даже при таких зарплатах существует огромный дефицит квалифицированной рабочей силы. На предприятиях пищевой промышленности заработная плата производственного персонала не превышает 30 тысяч рублей. Мы столкнулись с нехваткой кадров и необходимостью резкой индексации зарплат. Сегодня мы уже не можем платить меньше 40 тысяч рублей. Таким образом, возникла необходимость одномоментной индексации зарплат в 1,7 раза, то есть, на 70%, — подчеркнул Дмитрий Терешков.

По его словам, удельный вес заработной платы в себестоимости продукции составляет 25-30%.

Еще одним фактором, повлиявшим на необходимость повышения цен, стал рост ключевой ставки ЦБ (напомним, 15 августа она была поднята с 8,5% до 12% годовых). Предприятия пищевой промышленности, после отмены льготных программ со стороны Минсельхоза и Россельхозбанка, вынуждены продолжать реновацию производственных мощностей по новым ставкам.

— Повышение ставки застигло некоторые предприятия в середине процесса реновации мощностей, как у нас. Мы ее прекратить не можем и вынуждены привлекать кредитные ресурсы в отсутствие каких-либо льготных программ, а также в условиях поднятия ключевой ставки. Инвестиционный процесс в пищевой промышленности сегодня чаще всего не столько процесс развития, сколько необходимости. Они идут не на технологическое развитие, а на обновление устаревших фондов. Если его не обновить, то предприятие не сможет продолжить работу. Поэтому повышение цен на хлеб для предприятий пищевой промышленности — вопрос их жизни, а не повышения доходности или даже развития, — резюмировал Дмитрий Терешков.

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