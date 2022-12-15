Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов пройдет в Новосибирске

22 декабря состоится официальное открытие проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». И начнется он с первого съезда Дедов Морозов. В наш город прибудет делегация Дедов Морозов со всей страны. Они будут гостить в Новосибирске четыре дня. Увидеть сказочных персонажей в красных кафтанах можно будет не только в центре города, но и в каждом районе новогодней столицы.

Соберутся Дедушки в концертном комплексе им. Маяковского 22 декабря в 14.00. Любой желающий сможет лично встретить, сфотографироваться и поговорить с главными волшебниками страны. Затем они отправятся на зимнее совещание, где обсудят важные новогодние вопросы.

Масштабное шествие Дедов Морозов начнется в 17.00. Они пройдут от концертного комплекса им. Маяковского до Театрального сквера. К зимней прогулке могут присоединиться все желающие.

Завершится шествие новогодним хороводом на площади перед НОВАТом, где почетные гости торжественно откроют главную елку Новосибирска.

23 декабря с 14.00 до 15.00 Деды Морозы пройдутся по улице Ленина, полюбуются украшенными елками и согреются сибирским чаем с блинчиками в уютном кафе. И уже в 15:00 в Первомайском сквере белобородые дедушки устроят настоящую снежную битву. Поиграть в снежки и одолеть главных волшебников страны сможет каждый желающий.

24 декабря в 19.00 участники съезда отправятся на Михайловскую набережную, где примут участие в открытии самого длинного катка в России. Напомним, что ледяная дорога длиной 1300 метров протянется по нижнему променаду Михайловской набережной от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала.

Шоу Дедов Морозов ждет жителей и гостей города в каждом районе Новосибирска:

24.12 в 11:00 Первомайский район ПКиО Первомайский

24.12 в 12:30 Советский район ДК «Приморский»

24.12 в 14:00 Кировский район ПКиО «Затулинский»

24.12 в 15:30 Ленинский район ПКиО «Кирова»

24.12 в 17:00 Октябрьский район площадь им.Пименова

25.12 в 13:00 Центральный округ ПКиО «Центральный»

25.12 в 14:30 Дзержинский район ПКиО Березовая роща

25.12 в 16:00 Калининский район сквер «Победа»

Покинут Новосибирск Дедушки Морозы 25 декабря в 18:00. Проводить их и сфотографироваться на память можно будет на Главном Железнодорожном вокзале.

Напомним, что мероприятия, связанные проектом «Новосибирск- новогодняя столица России» уже начались. Так, в концертном комплексе им. В. Маяковского по выходным работает приемная Первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. До 7 января любой желающий может отправить письма и открытки Деду Морозу через сказочную почту и посмотреть старые всеми любимые советские мультфильмы по первому Дед Мороз ТВ.

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Фото пресс-службы ЗСЖД