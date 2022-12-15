Рекламодателям

Кемеровский подрядчик вывел со счетов свыше 1 млрд. рублей

  • 15/12/2022, 15:26
обвинение в мошенничестве
До поступления на муниципальную и государственную службу эту подрядную организацию возглавлял экс-чиновник правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Подрядная организация «Экострой ЛК», которая была подконтрольна обвиняемому в мошенничестве экс-главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, вывела на счета аффилированных с ним предпринимателей и близких родственников свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— У ООО «Экострой ЛК» с органами власти Кузбасса и города Ленинска-Кузнецкого было заключено свыше 60 госконтрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей. В ходе их выполнения часть полученных средств в размере свыше 1 млрд рублей со счетов ООО «Экострой ЛК» выводилась в адрес аффилированных с Телегиным физических и юридических лиц, — рассказал собеседник агентства. —  Сейчас учредителем компании является Евгений Рейник, с которым Телегина связывали деловые и дружеские отношения.

Вячеслав Телегин был главой кузбасского моногорода Ленинска-Кузнецкого, а затем с 2018 года работал в органах региональной власти, где в последние годы занимал должность первого заместителем губернатора — председателя правительства Кузбасса. В августе он ушел в отставку по состоянию здоровья, а в начале декабря был задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Экс-глава регионального правительства обвиняется по 30 эпизодам мошенничества. Преступления были совершены в 2015-2018 годах, когда он занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. По версии следствия, обвиняемый при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком — компанией «Экострой ЛК» — похитил более 72 млн рублей бюджетных средств.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экс-председатель правительства Кузбасса обвиняется в краже 70 млн. рублей.

Фото: pixabay.com — velikorodov94

396

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин чиновник обвинение в мошенничестве


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
новостройки Новосибирска

Объем ввода жилья в Новосибирской области за 11 месяцев вырос почти на 30%

Однако последние два месяца несколько смазывают позитивную динамику года.
Читать статью >>

Пока концессионера по поликлиникам бюджетными выплатами не обидели

Но областное правительство обещает пересмотреть финансово-экономическую модель концессии.
Читать статью >>
На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов Восток» снова смена руководства

На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов Восток» снова смена руководства

В ноябре в Минэкономразвития региона сообщали, что на базе завода планируют создать промышленный парк в сфере электронной промышленности.
Читать статью >>
легализация предпринимателей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

Зато резко выросло число самозанятых.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Объем ввода жилья в Новосибирской области за 11 месяцев вырос почти на 30%

15/12/2022, 15:50

Пока концессионера по поликлиникам бюджетными выплатами не обидели

15/12/2022, 15:46

На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов Восток» снова смена руководства

15/12/2022, 15:19

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

15/12/2022, 14:37
Популярное

Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов пройдет в Новосибирске

15/12/2022, 15:33

Больничные: ответы на популярные вопросы

15/12/2022, 14:19

Как, где и в чем встречать Новый 2023 год, что готовить

15/12/2022, 09:00
Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска