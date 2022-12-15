Кемеровский подрядчик вывел со счетов свыше 1 млрд. рублей

Подрядная организация «Экострой ЛК», которая была подконтрольна обвиняемому в мошенничестве экс-главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, вывела на счета аффилированных с ним предпринимателей и близких родственников свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— У ООО «Экострой ЛК» с органами власти Кузбасса и города Ленинска-Кузнецкого было заключено свыше 60 госконтрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей. В ходе их выполнения часть полученных средств в размере свыше 1 млрд рублей со счетов ООО «Экострой ЛК» выводилась в адрес аффилированных с Телегиным физических и юридических лиц, — рассказал собеседник агентства. — Сейчас учредителем компании является Евгений Рейник, с которым Телегина связывали деловые и дружеские отношения.

Вячеслав Телегин был главой кузбасского моногорода Ленинска-Кузнецкого, а затем с 2018 года работал в органах региональной власти, где в последние годы занимал должность первого заместителем губернатора — председателя правительства Кузбасса. В августе он ушел в отставку по состоянию здоровья, а в начале декабря был задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Экс-глава регионального правительства обвиняется по 30 эпизодам мошенничества. Преступления были совершены в 2015-2018 годах, когда он занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. По версии следствия, обвиняемый при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком — компанией «Экострой ЛК» — похитил более 72 млн рублей бюджетных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-председатель правительства Кузбасса обвиняется в краже 70 млн. рублей.