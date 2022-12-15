Пока концессионера по поликлиникам бюджетными выплатами не обидели

Поправки продержались лишь до утра перед сессией

Сессия Заксобрания утвердила проект бюджета на следующий год, не предусматривающий сокращение объёма выплат компании-концессионеру, реализующему проект по строительству поликлиник, несмотря на то, что соответствующее решение ранее принял профильный комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 19 декабря. На это обратил внимание участников сессии депутат Вячеслав Илюхин, напомнивший о первоначальном решении о сокращении выплат на 9 млрд на предстоящий трёхлетний период. К сессии эта сумма сократилась до 400 млн.

Аудиторы предложили достроить три поликлиники за счет бюджета Инициаторами поправки (по сокращению ассигнований на 9 млрд) были несколько депутатов, в том числе и я, — напоминает Илюхин. — Комитет по бюджету перехватил инициативу и внёс эту поправку самостоятельно. Она действовала до сегодняшнего утра, когда экстренно комитет собрался, несмотря на регламент, согласно которому работа по всем поправкам закончена. Нас, по сути, лишили права внесения этой поправки. Но тут Минэконом и Минфин вдруг решили эту поправку изменить и снимают всего 400 млн руб. Насколько это законно?

Как пояснил председатель бюджетного комитета Фёдор Николаев, решение специальной рабочей группы заключалось в том, что областное правительство пересмотрит финансово-экономическую модель концессии в сторону снижения ассигнований. Данную модель будет представлена депутатам в 1 квартале 2023 года.

Не спешить радовать концессионера предложил и депутат Александр Козлов (КПРФ).

— Факт номер один: не выполнено соглашение, поликлиники в августе не введены, — говорит Козлов. — Факт номер два: не выполняются обещания, что три поликлиники будут сданы в 2022 году, а четыре — в первом полугодии 2023 года. Факт номер три: финансовые затраты Новосибирской области значительно увеличены. Предлагаю внести следующий пункт: предложить губернатору области принять меры по вводу в эксплуатацию поликлиник в форме ГЧП в кратчайшие сроки с наименьшими затратами из областного бюджета. Считаю целесообразно рассмотреть вопрос в 2023 году на ближайшей сессии.

От финансовых вопросов до антигосударственной позиции

Наиболее активно оппонировать, в первую очередь Илюхину, начала вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР).

— Мы не впервые видим реализацию схемы информационной атаки, а именно публичное высказывание позиции с резкими эмоциональными оценками популистского характера, — заявляет Красовская. — Затем в экстренном режиме это выступление вбрасывается в медийное пространство, в том числе, с использованием медийных ресурсов с откровенно антигосударственной позицией. Идёт вброс на одни и те же федеральные каналы, телеграмм-каналы.

— Конечно, в спорных вопросах разбираться надо с привлечением внешних экспертов и, при необходимости, правоохранительных органов, — считает вице-спикер. — Тогда это будет публичное обсуждение вопроса, а не использование манипулятивных технологий. Не все депутаты поддерживают подобные манипуляции. Использовать трибуну заксобрания для таких целей недопустимо, поскольку в преддверии выдвижения на пост губернатора на предстоящих выборах эти атаки имеют цель как-то повлиять на принимаемые решения.

Такие действия, по мнению Красовской, могут повредить региону и его жителям, поскольку могут повлиять не только на принятие решений о федеральном финансировании, но и на предстоящие выборы губернатора.

В ответ Илюхин заявил, что использовать, в том числе, трибуну, намерен и в дальнейшем.

— Не вступаю в дискуссии с депутатами, у которых не собственное мнение, а мнение их вышестоящих покровителей, — обратился он к Красовской. — Но здесь вынужден ответить, так как меня пытаются оскорбить. Наталия Рудольфона, я буду использовать трибуну во благо жителей, которые за меня голосовали. Это благо жителей зависит от бюджета. Когда из бюджета утекают миллиарды рублей в пользу частного партнёра, вам, прежде, чем делать замечания, стоило бы изучить финансовую модель. А мне просто говорят, что я ничего не понимаю — и всё, а никаких цифр не приводят. А какие сайты потом мои слова напечатают — знаете, я не берусь редактировать всех в Новосибирске.

Призвать к порядку попытался председатель заксобрания Андрей Шимкив

— Коллеги, предлагаю работать по повестке, — заявил он депутатам. — Мы сегодня не про прессу говорим, а про бюджет.

Без прокурорских не обошлось

Тем не менее, несмотря на страсти вокруг поликлиник, бюджет был принят единогласно во втором чтении. А перед голосованием в его поддержку от имени фракций высказались их лидеры — вице спикеры Владимир Карпов (КПРФ), Андрей Панфёров («Единая Россия») и депутат Александр Щербак (ЛДПР). Уже в ходе голосования Панфёров призвал однопартийцев быть внимательнее: «Единая Россия», внимательнее смотрите».

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение» То, что было на комитетах и фракциях, говорит только об одном — нашем профессионализме, — заявил Андрей Шимкив по итогам голосования. — Бюджет — это основной документ, по которому живёт область. Мы на этом не останавливаемся. Мы детально разберём и изменения финмодели, и остальные вещи. Сейчас хочу сказать спасибо за работу. Хочу поблагодарить бюджетный комитет, все фракции, всех депутатов. Благодарю правительство Новосибирской области, Владимир Михайлович (Знатков — первый зампред правительства. — Ред.) в вашем лице. Нам с губернатором спасибо. Виталий Юрьевич (Голубенко — министр финансов.— Ред.), вам спасибо говорить не буду, вы знаете, почему.

По информации бюджетного комитета, к моменту рассмотрения бюджета во втором чтении в парламент поступила 371 поправка от губернатора области.

— Мы традиционно отмечаем, что между первым и вторым чтениями проводится огромная работа по уточнению параметров бюджета, — прокомментировал в перерыве сессии ситуацию с бюджетом губернатор Андрей Травников. — Поступает новая информация, новые инициативы, стараемся их все учесть. Но в этом году есть особенность. В предыдущие годы мы делали поправки в ходе исполнения бюджета, добавляли средства на дороги, школы, коммунальные системы. Это создавало неудобства для муниципальных коллег, подрядчиков — нужно было форсировать работу в течение короткого летнего сезона. В этом году мы всё, что необходимо для работы, заложили в бюджет.

Кроме того, в проекте бюджета учли и ряд поправок, предложенных прокуратурой Новосибирской области на сумму 3 млрд руб., которые на сессии озвучил руководитель ведомства Александр Бучман.

— Дополнительные средства областного бюджета будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, расселение аварийного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты населения области, реализацию прав жителей области на надлежащее медицинское обеспечение, чистую воду, централизованное водоотведение и на решение других важных социальных вопросов, — сообщают в прокуратуре.

Напомним, что недавно прокуратура поучаствовала и в концессионных баталиях, сделав областному правительству предписание и потребовав ужесточить контроль за инвесторами, реализующими ГЧП-проекты.

Ранее редакция сообщала о перспективах концессионного соглашения по строительству школ в Новосибирске.