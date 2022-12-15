Пока концессионера по поликлиникам бюджетными выплатами не обидели

Сессия Заксобрания утвердила проект бюджета на следующий год, не предусматривающий сокращение объёма выплат компании-концессионеру, реализующему проект по строительству поликлиник, несмотря на то, что соответствующее решение ранее принял профильный комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 19 декабря. На это обратил внимание участников сессии депутат Вячеслав Илюхин, напомнивший о первоначальном решении о сокращении выплат на 9 млрд на предстоящий трёхлетний период. К сессии эта сумма сократилась до 400 млн.
Как пояснил председатель бюджетного комитета Фёдор Николаев, решение специальной рабочей группы заключалось в том, что областное правительство пересмотрит финансово-экономическую модель концессии в сторону снижения ассигнований. Данную модель будет представлена депутатам в 1 квартале 2023 года.
Не спешить радовать концессионера предложил и депутат Александр Козлов (КПРФ).
— Факт номер один: не выполнено соглашение, поликлиники в августе не введены, — говорит Козлов. — Факт номер два: не выполняются обещания, что три поликлиники будут сданы в 2022 году, а четыре — в первом полугодии 2023 года. Факт номер три: финансовые затраты Новосибирской области значительно увеличены. Предлагаю внести следующий пункт: предложить губернатору области принять меры по вводу в эксплуатацию поликлиник в форме ГЧП в кратчайшие сроки с наименьшими затратами из областного бюджета. Считаю целесообразно рассмотреть вопрос в 2023 году на ближайшей сессии.
Наиболее активно оппонировать, в первую очередь Илюхину, начала вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР).
— Мы не впервые видим реализацию схемы информационной атаки, а именно публичное высказывание позиции с резкими эмоциональными оценками популистского характера, — заявляет Красовская. — Затем в экстренном режиме это выступление вбрасывается в медийное пространство, в том числе, с использованием медийных ресурсов с откровенно антигосударственной позицией. Идёт вброс на одни и те же федеральные каналы, телеграмм-каналы.
— Конечно, в спорных вопросах разбираться надо с привлечением внешних экспертов и, при необходимости, правоохранительных органов, — считает вице-спикер. — Тогда это будет публичное обсуждение вопроса, а не использование манипулятивных технологий. Не все депутаты поддерживают подобные манипуляции. Использовать трибуну заксобрания для таких целей недопустимо, поскольку в преддверии выдвижения на пост губернатора на предстоящих выборах эти атаки имеют цель как-то повлиять на принимаемые решения.
В ответ Илюхин заявил, что использовать, в том числе, трибуну, намерен и в дальнейшем.
— Не вступаю в дискуссии с депутатами, у которых не собственное мнение, а мнение их вышестоящих покровителей, — обратился он к Красовской. — Но здесь вынужден ответить, так как меня пытаются оскорбить. Наталия Рудольфона, я буду использовать трибуну во благо жителей, которые за меня голосовали. Это благо жителей зависит от бюджета. Когда из бюджета утекают миллиарды рублей в пользу частного партнёра, вам, прежде, чем делать замечания, стоило бы изучить финансовую модель. А мне просто говорят, что я ничего не понимаю — и всё, а никаких цифр не приводят. А какие сайты потом мои слова напечатают — знаете, я не берусь редактировать всех в Новосибирске.
Призвать к порядку попытался председатель заксобрания Андрей Шимкив
— Коллеги, предлагаю работать по повестке, — заявил он депутатам. — Мы сегодня не про прессу говорим, а про бюджет.
Тем не менее, несмотря на страсти вокруг поликлиник, бюджет был принят единогласно во втором чтении. А перед голосованием в его поддержку от имени фракций высказались их лидеры — вице спикеры Владимир Карпов (КПРФ), Андрей Панфёров («Единая Россия») и депутат Александр Щербак (ЛДПР). Уже в ходе голосования Панфёров призвал однопартийцев быть внимательнее: «Единая Россия», внимательнее смотрите».
По информации бюджетного комитета, к моменту рассмотрения бюджета во втором чтении в парламент поступила 371 поправка от губернатора области.
— Мы традиционно отмечаем, что между первым и вторым чтениями проводится огромная работа по уточнению параметров бюджета, — прокомментировал в перерыве сессии ситуацию с бюджетом губернатор Андрей Травников. — Поступает новая информация, новые инициативы, стараемся их все учесть. Но в этом году есть особенность. В предыдущие годы мы делали поправки в ходе исполнения бюджета, добавляли средства на дороги, школы, коммунальные системы. Это создавало неудобства для муниципальных коллег, подрядчиков — нужно было форсировать работу в течение короткого летнего сезона. В этом году мы всё, что необходимо для работы, заложили в бюджет.
Кроме того, в проекте бюджета учли и ряд поправок, предложенных прокуратурой Новосибирской области на сумму 3 млрд руб., которые на сессии озвучил руководитель ведомства Александр Бучман.
— Дополнительные средства областного бюджета будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, расселение аварийного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты населения области, реализацию прав жителей области на надлежащее медицинское обеспечение, чистую воду, централизованное водоотведение и на решение других важных социальных вопросов, — сообщают в прокуратуре.
Напомним, что недавно прокуратура поучаствовала и в концессионных баталиях, сделав областному правительству предписание и потребовав ужесточить контроль за инвесторами, реализующими ГЧП-проекты.
Ранее редакция сообщала о перспективах концессионного соглашения по строительству школ в Новосибирске.
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