Первый выпускной в «Школе 21» в Новосибирске прошел в день трехлетия кампуса

Кампус «Школы 21» в Новосибирске отметил три года со дня открытия. Праздник получился особенным, потому что совпал с первым выпускным: 39 участников завершили обучение. За три года они выучили девять языков программирования, научились работать с базами данных и сетями, а также прошли обязательную трехмесячную стажировку. Сегодня все они работают в ведущих ИТ-компаниях города.

Поздравить новых цифровых инженеров с окончанием учебы, а кампус с днем рождения приехали почетные гости — заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, HR-директор Сибирского банка Сбера Елена Руднева и президент 2ГИС Александр Сысоев. Они вручили выпускникам сертификаты и пожелали всем участникам сохранять мотивацию развивать компетенции, необходимые для цифровизации экономики региона.

Евгений Попантонопуло, заместитель мэра Новосибирска:

– Гибкость образовательного подхода позволяет начать обучение с любого уровня подготовки и, работая в команде, повышать уровень знаний в комфортном темпе. При этом обучение проходит в атмосфере свободы и творчества. Комплексный подход обеспечивает не только получение основных навыков программирования, но и развитие дополнительных умений.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

–Новосибирская область — один из немногих регионов России, который может похвастаться бесплатной школой цифровых технологий Сбера. «Школа 21» – наш давний партнер. Уже три года кампус готовит для региона высококлассных специалистов ИТ-сферы: программистов, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, разработчиков. В прошлом году команда Правительства Новосибирской области проходила обучение по программе школы – писали код, развивали командные и гибкие навыки. Мы активно сотрудничаем в рамках крупных отраслевых мероприятий – «Технопром», «Проф-IT», «Cookie fest». Желаю школе развития, масштабирования, новых подходов в обучении и интересных проектов!»

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка Сбера:

– «Школа 21» – отличный способ выйти за рамки комфорта, чтобы проверить на прочность и одновременно прокачать свои твердые и «мягкие» навыки в ИТ-направлении – одном из самых востребованных сегодня областей работы. Поздравляю выпускников школы, а также желаю удачи тем, кто только вступил на тропу новых ИТ-знаний!

Александр Сысоев, президент 2ГИС:

– Кампус «Школы 21» в Новосибирске – кампус, который находится прямо на базе крупной ИТ-компании – и открыт совместными усилиями Сбера и 2ГИС. Наблюдая, как развивается кампус, как горят глаза у участников, мы уверены, что оно того стоило. Далее мы ждем, что выпускники «Школы 21», будут достигать карьерных успехов и менять отрасль к лучшему, и конечно, будем рады видеть выпускников в штате 2ГИС. Новосибирский кампус – третий кампус «Школы 21». За три года работы здесь прошли 16 «бассейнов» и шесть потоков основного обучения. Сегодня востребованную ИТ-профессию получают 866 участников.

Константин Селезнев, директор новосибирского кампуса «Школы 21»: