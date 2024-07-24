Серийных гаражных воров поймали с поличным под Новосибирском

В Новосибирской области полицейские задержали серийных воров, на счету которых 13 эпизодов гаражных краж. Охотников до чужого добра поймали на месте преступления, когда они обносили очередной объект в Бердске.

По информации МВД региона, 35-летний и 37-летний подельники орудовали в Бердске с апреля по май 2024 года.

По ночам, взламывая замки, они проникали в гаражи местных жителей, откуда тащили все, что имело ценность: электроинструменты, колеса, диски, шины, автомобильные детали.

— Установлена причастность задержанных к 13 эпизодам противоправной деятельности. Похищенное имущество задержанные сбывали, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 500 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Полицейские выяснили, что младший из подельников ранее привлекался к уголовной ответственность за кражу. Рецидивиста взяли под стражу, а его приятеля отправили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливают причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске серийного офисного вора вычислили по его ДНК. Убегая с очередного места преступления, он избавился от конспиративных аксессуаров — выбросил кепку и маску в урну прямо возле офиса. Именно по оставленным на вещах биологическим частицам полицейские установили личность разбойника-неудачника.