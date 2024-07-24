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За пьяные «покатушки» у жителя Новосибирской области отобрали автомобиль

  • 24/07/2024, 12:30
Автор: Ольга Кирсанова
За пьяные «покатушки» у жителя Новосибирской области отобрали автомобиль
Сибиряк попался полицейским, когда гонял на своей Toyota Corona будучи лишенным водительских прав.

Житель города Обь Новосибирской области лишился своей «ласточки» после того, как попался полицейским будучи пьяным за рулем.

Инцидент произошел вечером 31 марта в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники ДПС остановили мчавшийся по Толмачевскому шоссе автомобиль Toyota Corona. От водителя исходил сильный запах алкоголя.

— Согласно показаний алкотестера, процент алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,447 мг/л, — пояснили в прокуратуре региона.

Также правоохранителями было установлено, что мужчина лишен водительских прав.

По предложению прокурора за пьяную езду суд назначил сибиряку 300 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на 2 года. Также суд применил конфискацию в доход государства автомобиля нарушителя.

Ранее редакция сообщала о том, что за пьяную езду приставы отобрали у жителя города Купино машину. Ранее 51-летний мужчина уже был лишен прав управления за вождение в состояние алкогольного опьянения. Тогда же суд ему выписал штраф. Однако урок он не усвоил и вновь пьяным сел за руль.

Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : пьяное вождение прокуратура конфискация автомобиля


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