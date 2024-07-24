За пьяные «покатушки» у жителя Новосибирской области отобрали автомобиль

Житель города Обь Новосибирской области лишился своей «ласточки» после того, как попался полицейским будучи пьяным за рулем.

Инцидент произошел вечером 31 марта в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники ДПС остановили мчавшийся по Толмачевскому шоссе автомобиль Toyota Corona. От водителя исходил сильный запах алкоголя.

— Согласно показаний алкотестера, процент алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,447 мг/л, — пояснили в прокуратуре региона.

Также правоохранителями было установлено, что мужчина лишен водительских прав.

По предложению прокурора за пьяную езду суд назначил сибиряку 300 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на 2 года. Также суд применил конфискацию в доход государства автомобиля нарушителя.

Ранее редакция сообщала о том, что за пьяную езду приставы отобрали у жителя города Купино машину. Ранее 51-летний мужчина уже был лишен прав управления за вождение в состояние алкогольного опьянения. Тогда же суд ему выписал штраф. Однако урок он не усвоил и вновь пьяным сел за руль.