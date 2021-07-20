Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Новосибирске

В хабе представлено более 12 000 товаров с перспективой расширения ассортимента до 18 000 наименований. Он рассчитан на обработку 1000 заказов в сутки.

На мероприятии в честь открытия хаба присутствовали: Ольга Борисовна Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска; Николай Владимирович Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк; Артур Борисович Гурьянов, директор СБЕР ЕАПТЕКИ в Западно-Сибирском регионе.

Открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ началось с благотворительной акции.

СБЕР ЕАПТЕКА и СБЕР оказали поддержку Департаменту по социальной политике мэрии Новосибирска.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА – компания, которая помогает людям заботиться о здоровье. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям города и области станет доступен широкий ассортимент высококачественных современных лекарств, в том числе – с доставкой на дом. Цель СБЕР ЕАПТЕКИ – способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране, и мы благодарны правительству Новосибирской области за поддержку».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«СБЕР ЕАПТЕКА – один из сервисов индустрии здравоохранения Сбера, который обеспечивает доставку безрецептурных препаратов прямо до двери. Теперь каждый житель сможет приобрести необходимые и качественные лекарственные средства при первой необходимости. Сбер уделяет особенное внимание области здоровья и медицины, и мы уверены, что новый сервис будет развиваться и пользоваться большой популярностью у новосибирцев».

В хабе покупатели могут приобрести не только лекарства и витамины, но и товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом. На первом этапе работы в Новосибирске заработают около 50 пунктов самовывоза, а в перспективе покрытие всей области увеличится за счет партнерской сети и дополнительных хабов.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Новосибирске – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году хабы открылись в Саратове, Энгельсе, Туле, Воронеже, Астрахани, Волгограде, Калуге, Самаре, Пскове, Кемерово, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, Орле, Уфе, Курске, Махачкале, Грозном и Йошкар-Оле. В 2020 году – в Казани.

Аптека-хаб в Новосибирске открылся на ул. Кошурникова, 9. Удобная транспортная развязка позволяет обеспечить своевременную доставку в любую точку Новосибирска. Площадь хаба 512 кв. м, из них 450 кв. м отведено под хранение товаров.