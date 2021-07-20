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«Сибстекло»: в рамках «зеленого» курса

  • 20/07/2021, 15:17
Новости компаний
В бизнес-модель предприятия интегрированы принципы разумного природопользования.

Ответственное отношение к окружающей среде становится одной из составляющих реноме крупных компаний, в том числе для того, чтобы заручиться лояльностью перспективных партнеров, расположенных к eco-friendly. Однако завод «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга), заявляя о возможности снижать углеродный след в процессе изготовления продукции, рассматривает это не как маркетинговый ход, связанный с правильным позиционированием на гребне эковолны, а как стратегическую цель, достижение которой улучшит еще и экономические показатели.

Мощнее, но рациональнее

В текущем году на «Сибстекле» запустили новую стекловаренную печь проектной мощностью 375 тонн стекломассы в сутки (в дальнейшем планируют довести до 400 тонн). В реализации инвестпроекта стоимостью 1,5 млрд рублей принимали участие более 100 организаций, в том числе из Италии, Германии, Великобритании, Чехии, Турции, Китая. На печи — одной из крупнейших среди работающих на российских стеклотарных заводах — установили 5 стеклоформующих машин, с конвейеров сойдут более 450 млн единиц стеклотары в год, а общая производительность стекольных комплексов поднимется на 30% — до 850 млн стеклоизделий.

Объемы выпуска продукции выросли, а удельный расход энергоресурсов сократился благодаря совокупности мер технического и технологического характера. Так, система дополнительного электроподогрева на новой печи позволяет увеличить съем стекломассы и уменьшить использование газа.

— У печи высокий коэффициент полезного действия, но при этом она экологична, таким образом завод минимизирует техногенную нагрузку на окружающую среду, — говорит акционер «Сибстекла», президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

Экологическая и экономическая повестки на предприятии взаимосвязаны, причем столь тесно, что одну без другой в публичный образ не встроить. Да, «Сибстекло» добивается увеличения прибыли, снижения себестоимости, эффективной эксплуатации оборудования — и потому стремится к рациональному потреблению энергии и сырья. Отдачу должны получить не только промышленники, но и общество.

Площадь варочного бассейна новой печи – одной из крупнейших в России – составляет 130 кв. м.

Обойтись без популизма

Важнейшим компонентом для производства стеклотары являются стекольные отходы (стеклобой). Как рассказали стекольщики, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. В результате эмиссия углекислого газа уменьшается, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а служат 12-15. Например, для новой печи закупили около 2000 тонн огнеупоров. А ведь их обжигали при температуре 1600-1700°С, шлифовали, для чего использовали энергетические ресурсы, которые стоило бы эффективно перераспределить. Кроме того, 1 тонна стеклобоя эквивалентна 1,2 тонны полезных ископаемых — темпы истощения минеральных запасов замедляются, поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз.

— Можно было сыграть на модной ныне теме и создать себе экоимидж — украсить бутылку приставками green, «био», «органик» и прочими символами экологичности, тем самым подчеркивая, что тарное стекло мы изготавливаем из натуральных материалов, но быть популистами не хотим, констатирует Эдуард Таран, добавив, что эксперты в области здравоохранения уже давно признали стекло одним из самых безопасных видов упаковки, а 90% граждан знают, что оно не выделяет никаких веществ, поэтому не меняет вкус и свойства содержимого.

Сейчас стекломассу на заводе варят по классическому «рецепту» — 70% природных компонентов и 30% отходов стекла (допустимый минимум — 15%).

— На «Сибстекле» стремятся изменить соотношение в пользу стеклобоя, но мы понимаем, что волшебных решений нет, нужно предпринимать усилия сразу в нескольких направлениях, в том числе и государству — формировать нормативно-правовую базу, регулирующую утилизацию ТКО, инициировать масштабные информкампании, направленные на пропаганду экологически ответственного поведения, — говорит Эдуард Таран.

Ввод новой печи позволит предприятию выпускать 850 млн единиц стеклотары в год.

В своем выступлении на ПМЭФ-2021 заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии, отметила: чтобы привлечь к созданию экономики замкнутого цикла бизнес и граждан, которые начинают относиться к отходообразованию по-другому, необходимы экономические стимулы. Кроме того, по словам вице-премьера, правительство займется экологическим просвещением россиян: «иначе нельзя поменять отношение общества к тому, что мы сегодня накопили, к той модели, в которой живем и работаем».

Экологии нужна инфраструктура

Подхватив федеральный тренд, региональная и муниципальная власть, еще определяющаяся в оценках негативного воздействия на экологию неутилизированного мусора, могла бы использовать потенциал предприятий, инициирующих профильные проекты.

Так, «Сибстекло» старается снижать объемы размещения полезных «мусорных» фракций на свалках. Помимо взаимодействия с эксплуатантами полигонов ТКО, у которых приобретает стеклобой, участвует в создании инфраструктуры, а, соответственно, и культуры обращения с отходами: в Новосибирске открыли пункты приема стекла, сотрудничают с сектором HoReCa: забирают стеклотару из ресторанов, отелей, развлекательных комплексов. В Томске установлены контейнеры для селективного сбора ТКО; в Хабаровске и Иркутске организованы базы для накопления стеклобоя. Чувствуя общественный запрос на получение достоверной информации о влиянии экономической эффективности на экосистему, на «Сибстекле» проводят экскурсии для школьников и экоактивистов, демонстрируя все этапы утилизации стекольных отходов.

Парадокс: по сути, находясь в авангарде «зеленого» курса, компания пока не спешит объявлять таковым свое производство.

— Давайте честно: для этого бутылка должна хотя бы на 70% стать продуктом переработки вторичного сырья, и потому необходимо обеспечить его стабильные поставки, — резюмирует Эдуард Таран. — Экологическая трансформация предприятия — любого, если процесс идет автономно, возможна до определенных пределов: чтобы привести бизнес и экологию к общему знаменателю, необходимо содействие всех заинтересованных сторон.

Фото: Алексей Цилер

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : экология Эдуард Таран Сибстекло РАТМ Холдинг промышленность бизнес


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