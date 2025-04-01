По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч

В Управлении МВД по Новосибирской области рассказали о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности пешеходов на улице Технической в частном секторе Дзержинского района. Недавно здесь произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

В настоящее время на улице Технической отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Это означает, что водители могут разгоняться по данной улице до 60 км/ч. В ведомстве не сообщили, планируются ли установка таких знаков .

Ранее в беседе с Om1 Новосибирск автоинструктор Сергей Воронов рассказывал, что при скорости автомобиля до 40 километров в час шансы на выживание пешехода в случае наезда значительно увеличиваются. Однако, если скорость превышает 60 километров в час, вероятность остаться в живых практически нулевая.

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску уже выдавал предписание в адрес департамента транспорта и благоустройства мэрии Новосибирска из-за отсутствия тротуаров на улице Технической.

За неисполнение предписания был составлен протокол, а информация направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, резюмировали в УМВД.

Напомним, что 22 февраля 2024 года на улице Технической произошло ДТП, в котором пенсионер, управляя Nissan, сбил пешехода. В результате аварии пострадал 18-летний юноша, который получил травмы и был госпитализирован.

Также на Технической улице 22 марта 2025 года произошло ещё одно ДТП, но уже со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель внедорожника Land Rover, родившийся в 1993 году, сбил мужчину, который шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

До этого жители частного сектора в Дзержинском районе неоднократно выражали обеспокоенность по поводу безопасности передвижения пешеходов по этой улице. Они переживали за своих детей и пожилых соседей, которым приходится ходить по этой улице к единственному почтовому отделению, магазинам и на остановку. Один из водителей даже назвал эту улицу «дорогой смерти».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти». За год на улице Технической дважды сбивали пешеходов.