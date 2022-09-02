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Улицы Новосибирска могут получить имена героев Донбасса

  • 02/09/2022, 16:40
Автор:
Герои Донбасса
Об этом заявляют в городском руководстве.

В мэрии Новосибирска готовы рассмотреть и поддержать идею присвоения улицам новых микрорайонов имён героев-земляков, погибших в ходе спецоперации на Донбассе и Украине. Об этом глава города Анатолий Локоть заявил в ходе пресс-конференции, комментируя соответствующее предложение, ранее озвученное депутатом Гоосдумы Александром Аксёненко.

Поддерживаю идею увековечивания памяти и подвигов наших воинов во время проведения всех военных действий, в том числе специальной военной операции, говорит глава города. Напоминаю, что мы приняли решение о присвоении безымянному скверу имени Героев Донбасса. Сейчас программа приведение этого сквера в порядок, чтобы потом сделать пусть не открытие, но его возрождение с новым наименованием.

новости Новосибирска

Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

Как напоминает мэр, уже прошёл ряд мероприятий по увековечиванию памяти земляков в виде городских топонимов и элементов архитектуры.

На днях пройдёт памятное действие открытие памятной таблички нашего героя, погибшего на Донбассе, на одной из школ, рассказывает Анатолий Локоть. Мы внимательно относимся к этим предложениям по присвоению наименований. Работа в этом направлении ведётся. Кстати, недавно был открыт мурал на ул. Большевистской, посвящённый герою (Гвардии капитану Ивану Романову. Ред.), погибшему во время проведения специальной военной операции. Эта тема очень трепетная, мы к ней внимательно относимся.

Напомним, что история с открытием мемориальной доски в честь Камиля Хабибназарова изначально получила скандальную огласку, когда в решении этого вопроса матери героя отказал один из профильных департаментов со ссылкой на нормативно-правовую базу. Один из пунктов положения об увековечивании памяти гласил, что с момента смерти или гибели человека, о котором хотят увековечить память должно пройти не менее пяти лет. Впоследствии данная норма была изменена, а глава города принёс извинения родственникам героя за действия подчинённых.

 

Ранее редакция сообщала о том, как депутаты горсовета поднимали вопрос бюрократических проволочек при организации помощи родственникам погибших земляков при их похоронах.

 

Фото с сайта Минобороны РФ

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация Герои Донбасса


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