Первым претендентом на пост мэра Новосибирска стал участник СВО

63-летний Алексадр Трушакин 4 марта подал документы в конкурсную комиссию.
Выбирать мэра теперь будут не горожане, а депутаты горсовета.
О новом кандидате пока известно не много. Он является военнослужащим и принимал участие в специальной военной операции на Донбассе. Родился в самый главный мужской день ― 23 февраля. Претендовал на пост мэра Бердска в 2020 году, но не набрал нужное количество голосов.
Напомним, что заявки на участие в конкурсе на мэра Новосибирска принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов будет проходить 4 апреля.
По новым правилам все претенденты должны пройти специальное тестирование и собеседование, а по их результатам депутаты проголосуют за лучшего кандидата.
Ранее редакция рассказывала, как оценивает борьбу за кресло мэра депутат горсовета Андрей Гудовский.
Фото: соцсети.
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