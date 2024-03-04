Прокуратура проверит чиновников, которые забрали детей из семьи из-за долга за электричество

Шокирующая история, произошедшая в Колыванском районе, где у многодетной матери изъяли двух младших детей из-за долга за электричество, заинтересовала прокурора района.

― Прокуратурой Колыванского района организована проверка по сообщению СМИ об отключении электроэнергии у жительницы деревни Подгорной и помещении двух ее несовершеннолетних детей в реабилитационный центр. Будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации и органа социальной защиты, ― прокомментировала официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

Напомним, вопиющий случай произошел в конце февраля под Новосибирском. Известно о нем стало благодаря сельскому депутату Виктору Короткову. К нему беззащитная сибирячка обратилась за помощью уже после того, как у нее отобрали детей.

― У нас дома закончились дрова и вдруг без предупреждения электрики обрезали свет. В морозы мы были вынуждены включать электрообогреватели, так как печка не справлялась с поддержанием тепла в доме. Из-за этого накопился долг в 4 тысячи рублей. Меня изначально должны были хотя бы предупредить, что отключат свет. Все произошло в один момент. Я собиралась погасить эту задолженность после получения детских пособий, ― рассказала Infopro54 Анастасия, многодетная мать.

Сначала женщина написала заявление в сельский отдел социальный защиты с просьбой выделить ей материальную помощь. Но чиновники отреагировали иначе: они пришли с полицией и забрали ребятишек.

― Они заставили меня добровольно написать им разрешение, пригрозили, что если откажусь, то буду через суд возвращать дочку и сына, ― пожаловалась сибирячка.

Сейчас проблема частично решена. Депутат помог женщине погасить эти 4 тысячи, а также оплатил ей услуги подключения к сети в сумме 3 тысяч рублей.

Подробнее об этой истории читайте здесь.