Пешеход погиб под колёсами грузовика на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло сегодня, 6 декабря, в полтретьего ночи в Искитимском районе Новосибирской области.

Как сообщили в областном ГИБДД, 61-летний водитель за рулём грузового автомобиля Mitsubishi Fuso двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 62- километре он совершил наезд на мужчину, который, шёл по краю проезжей части в попутном направлении с иномаркой.

― В результате произошедшего, 49-летний пешеход погиб на месте происшествия. На одежде у погибшего отсутствовали светоотражающие элементы, ― пояснили в региональном ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП с участием пешехода в Новосибирском районе. Мужчина шёл вдоль трассы в одежде без светоотражающих элементов.