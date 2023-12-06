Страховой стаж родителей могут увеличить

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗР) внесли в Госдуму законопроект об увеличении периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж, передаетТАСС.

Согласно документу, поправки хотят внети в закон «О страховых пенсиях». В случае принятия изменений период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж матери или отца для последующего получения страховой пенсии, увеличится с полутора до трех лет.

На сегодняшний день женщины с маленькими детьми не могут трудоустроиться, поэтому в большинстве случаев не выходят на работу, пока ребенку не исполнится три года. Данный период в трудовой стаж не включается, пояснил один из авторов инициативы —лидер СРЗР Сергей Миронов.

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