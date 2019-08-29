В Новосибирской области будет создан фонд защиты дольщиков региона

В соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, в Новосибирской области планируется создать некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в настоящее время осуществляется формирование пакета документов, необходимых для функционирования данной организации.

Отмечается, что создаваемый Фонд будет осуществлять функции застройщика «проблемных объектов» на территории Новосибирской области, при условии передачи таких объектов в управление Фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. При этом достройку «проблемных» объектов планируется осуществлять с учетом привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

— В настоящее время правительством Новосибирской области совместно с Минстроем РФ и АО «Дом РФ» проводится процедура согласования вопросов софинансирования деятельности создаваемого «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области» и списка объектов, которые будут достроены в рамках деятельности новой организации, — уточнили в пресс-службе.

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