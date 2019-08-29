Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В Новосибирской области будет создан фонд защиты дольщиков региона

Он будет осуществлять функции застройщика «проблемных объектов» на территории региона.
  • 29/08/2019, 13:19
В Новосибирской области будет создан фонд защиты дольщиков региона

В соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, в Новосибирской области планируется создать некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в настоящее время осуществляется формирование пакета документов, необходимых для функционирования данной организации.

Отмечается, что создаваемый Фонд будет осуществлять функции застройщика «проблемных объектов» на территории Новосибирской области, при условии передачи таких объектов в управление Фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. При этом достройку «проблемных» объектов планируется осуществлять с учетом привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

— В настоящее время правительством Новосибирской области совместно с Минстроем РФ и АО «Дом РФ» проводится процедура согласования вопросов софинансирования деятельности создаваемого «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области» и списка объектов, которые будут достроены в рамках деятельности новой организации, — уточнили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com, автор- chayka1270

Популярное с сайта

НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

28/08/2019, 18:58
Экспедиция проходит в Кыргызстане.
Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

28/08/2019, 18:53
Миллионным инвестором стал новосибирец — клиент Сибирского Сбербанка.
Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34
Самые большие избирательные счета среди кандидатов в мэры Новосибирска — у представителей чиновно-депутатского корпуса.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Пешеходный переход к Ледовой арене построит ФГУП «СВЭКО»

29/08/2019, 13:08

Новосибирская область лидирует по количеству туристов в округе

29/08/2019, 12:19

Аграрии Сибири в четыре раза увеличили страхование ярового сева

29/08/2019, 11:35

Уголовное дело о гибели рабочих в Новосибирске передано в центральный аппарат СК России

29/08/2019, 10:23

Регионы простимулируют осваивать новые участки под жилищное строительство

29/08/2019, 10:18

НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

28/08/2019, 18:58

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

28/08/2019, 18:53

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34

Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

28/08/2019, 18:00

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

28/08/2019, 17:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска