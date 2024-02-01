Пешеходный участок улицы Ленина вновь сделали дорогой

Сегодня, 1 февраля, улица Ленина стала открытой для автомобилей.

До этого участок от площади Ленина до улицы Советской был перекрыт около 2 месяцев. На данный момент уже убраны все новогодние украшения, а бетонные блоки, мешающие проезду, уже убраны. Ранее на всем участке была развешана гирлянда, а по бокам улицы выставлены различные декорации.

— Ограничение для транспорта было связано с подготовкой и празднованием Нового года, — сообщает мэрия Новосибирска.

Напомним, что стоимость контракта по уборке новогодних украшений 3,5 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск простится с главной елкой в конце января.