ПФР оптимизирует структуру

С 1 июня произошли структурные преобразования в системе органов ПФР по Новосибирской области. Все выплаты теперь будут происходить централизованно. Об этом сообщила пресс-служба отделения ПФР по Новосибирской области. Как уточнила Infopro54 руководитель пресс-службы Татьяна Понедельникова, в результате оптимизации на уровне района останутся только клиентские службы фонда, прочая структура централизуется и сокращается.

— Клиентские службы будут работать сразу на несколько районов и только с клиентами в части приема граждан и оказания консультационных услуг. Все остальные услуги станут производиться централизованно, то есть в едином головном офисе. Он будет устанавливать социальные выплаты и заниматься вопросами выплатами пенсий, — пояснила собеседник редакции. — Многие услуги выводятся в онлайн-формат.

К примеру, на площадке бывшего управления ПФР по Центральному району на улице Серебренниковской, 4/1 сейчас располагаются службы сразу трех районов — Центрального, Железнодорожного и Октябрьского. А в здании МФЦ на площади Труда находится клиентская служба Левобережья, которая принимает клиентов из Ленинского, Кировского районов Новосибирска и Новосибирского района области.

В ПФР пояснили, что сейчас лично приходить в офис практически не нужно: достаточно подать заявление, а все остальные документы в рамках межведомственного взаимодействия специалисты ПФР буду запрашивать самостоятельно.

— Оптимизация структуры ПФР процесс начисления и выплаты пенсий и пособий не затормозит. Сроки оказания услуги утверждены правительством РФ, то есть фонд обязан рассмотреть все вопросы в четко отведенный срок, независимо от наших структурных преобразований, — подчеркивает Татьяна Понедельникова.

В отделении ПФР Новосибирской области редакции уточнили, что практически все офисы, где ранее размещались подразделения пенсионного фонда, находились у него в аренде, поэтому вопрос недвижимости в нынешней реорганизации не актуален. Что касается кадров, то при оптимизации структуры ожидается сокращение 3-5% от численности персонала отделений ПФР Новосибирской области. В чем заключается экономическая выгода для ПФР от оптимизации структуры, в отделении ПФР Новосибирской области редакции сообщить отказались, отметив, что этот вопрос решается на федеральном уровне, а для региона эффект не просчитывался.

Напомним также, что услуги ПФР, в том числе консультационные, можно получить через региональный call-центр. По данным ПФР по Новосибирской области, анализ обращений, поступающих в call-центр, показал востребованность данной услуги у новосибирцев, особенно когда у граждан появилась возможность получить по телефону консультацию с использованием специального кодового слова, что позволяет специалисту ПФР при ответе по телефону использовать персональные данные гражданина. Для улучшения качества обслуживания клиентов с 1 июня численность операторов call-центра увеличена.