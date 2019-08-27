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ПГК отмечает рост объемов перевозки продуктов перемола

Грузооборот в этом сегменте вырос на 38%, до 99 млрд т-км.
  • 27/08/2019, 10:50
ПГК отмечает рост объемов перевозки продуктов перемола

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) перевёз в июле 2019 года 29 тыс. тонн продуктов перемола в крытых вагонах, что на 21% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 38%, до 99 млрд т-км, сообщили в пресс-службе компании.

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки ключевыми клиентами филиала – предприятий «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» (рост на 38%, до 7,7 тыс. тонн), «Мельник» (на 18%, до 6,5 тыс. тонн) и «Томские мельницы» (на 74%, до 5,3 тыс. тонн).

Отмечается, что основной грузопоток пришёлся на внутренние маршруты – его доля в общей структуре погрузки филиала составила 98%. Всего по России перевезено 26,3 тыс. тонн продуктов перемола в крытых вагонах, что на 23% выше показателя июля 2018 года. Грузы следовали из Алтайского края и Томской области в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Северо-Кавказской железных дорог.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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