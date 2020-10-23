Региональным продавцам AliExpress предложил новые опции по доставке заказов

AliExpress Россия и IT-логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) расширяют географию услуг дропшиппинга и бизнес-пикапа (отправки и сортировки заказов компанией «Цайняо» и ее партнерами): теперь эти услуги доступны продавцам из более чем 800 населенных пунктов России, сообщила пресс-служба компании. До сих пор услугой дропшиппинга могли воспользоваться только продавцы из Москвы и Московской области. Благодаря открытию 8 новых складских комплексов, такая возможность появилась у продавцов из наиболее активных в плане онлайн-торговли регионов. В их список в Сибирском федеральном округе входит Новосибирская область.

Как уточнили InfoPro54 в пресс-службе «Цайняо», новосибирский транзитный центр находится на улице Писарева. Его площадь более 1000 кв. м. Обрабатывает более 5000 заказов от малых и средних предприятий области в день. Объем инвестиций в проект в компании не называют.

— Мы ожидаем, что в течение полугода новыми складами будут пользоваться более 1000 продавцов платформы, — пояснили в компании.

В пресс-службе AliExpress Россия добавили, что сейчас с AliExpress работают около 500 продавцов из Новосибирска и области.

Напомним, услуга дропшиппинга и бизнес-пикапа была запущена в России в апреле этого года — она позволяет продавцам AliExpress использовать логистические мощности «Цайняо» и ее партнеров для хранения и отправки заказов. Механика дропшиппинга организована следующим образом: курьеры компании приезжают на склад или производство продавца, забирают заказ, перевозят его на сортировочный центр, откуда доставляют его покупателям.

— Услуга дропшиппинга — одна из наиболее востребованных у продавцов AliExpress. На долю «Цайняо» сейчас приходится почти половина всех обрабатываемых заказов платформы в России, и за полгода половина всех отправлений уже использовала формат дропшиппинга. Мы уверены, что новые возможности экономии для производителей в регионах станут отличным аргументом в пользу выбора сервисов нашей компании. Всего в течение ближайших месяцев мы планируем подключить несколько тысяч региональных продавцов, — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

В компании отмечают, что использование IT-системы «Цайняо» и разветвленной партнерской логистики позволяет малому и среднему бизнесу экономить на расходах доставки до 50%.

— За последние полгода число российских продавцов выросло более чем в два раза — сейчас на AliExpress около 22 тысяч локальных магазинов. Почти 80% из них — это предприятия малого бизнеса. Продавцам, которые пользуются логистическими услугами «Цайняо», мы компенсируем часть расходов на доставку — для первых 10 заказов компенсируем до 500 рублей, а за доставку каждого последующего компенсируем 60 рублей. В пересчете на стоимость доставки субсидия покрывает 20-30% расходов продавца и вместе со стандратными тарифами на доставку для покупателей позволит магазину удерживать расходы на логистику в пределах 10% от оборота (при среднем чеке от 1 500 рублей) или 15% от оборота (при среднем чеке до 1 500 рублей), — говорит Григорий Орлов, директор по логистике и инфраструктуре AliExpress Россия.

В пресс-службе «Цайняо» Infopro54 также сообщили, что планируют открывать новые склады в Сибири.

— И даже побольше, чем транзитные. Доставка рассчитана на Сибирь и Дальний Восток, а вот продавцы им могут пользоваться только из Сибири, — отмечают в компании.

Более детально планы размещения складов, а также объем инвестиций в проект в компании не озвучивают.

«Цайняо» (Cainiao Network) — один из крупнейших в мире IT, логистических и инфраструктурных операторов. Принадлежит Alibaba Group, входит в топ-3 по объемам грузовых перевозок в мире. Занимается разработкой IT-платформ для маркетплейсов и продавцов, автоматизацией систем управления поставками, построением внутренней и международной логистической цепи, а также развитием искусственного интеллекта в сфере беспилотных доставок.

Фото предоставлено пресс-службой Цайняо