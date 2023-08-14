Пилота квадрокоптера оштрафовали на 32 тысячи рублей в Новосибирске

Квадрокоптер попался в сети правоохранителей в центральном районе Новосибирска. Житель города в июне 2023 года запустил беспилотный летательный аппарат без соответствующего разрешения.

— По инициативе Новосибирского транспортного прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности по статьям: «Нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства», «Управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Нарушителю назначили штраф в сумме более 32 тыс. рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.