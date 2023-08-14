700 гектаров на берегу Берди ушли с молотка

Госпакет акций АО «Новосибирская зональная станция садоводства» (НЗСС), которая находится на левом берегу реки Бердь, в поселке Агролес под Искитимом, был продан на электронных торгах. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Согласно протоколу, в торгах приняла участие одна компания — ООО «Эдвайс». Она же признана победителем. 79 883 обыкновенных именных акций общества приобретены за начальную стоимость — 135 млн 015 тыс. рублей. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества, составляет 699,4 га.

Руководитель и учредитель победившей компании Николай Таран, отказался от комментариев об итогах торгов, пояснив, что выступал в аукционе посредником. Называть компанию, интересы которой он представлял, собеседник редакции не стал.

Глава Мичуринского сельсовета Искитимского района Александр Вознюк в разговоре с журналистом Infopro54 отметил, что земли НЗСС уже давно не возделываются. Поля находятся в запущенном состоянии: поросли сорняками и древесными рощами.

— Помощи от «Новосибирской зональной станции садоводства» нет никакой. Для сельсовета она не приносит никакого дохода. Организация в долгах, а земли заброшены. Я неоднократно писал письма об аварийных деревьях на ее территории, но все безрезультатно, — констатировал Александр Вознюк.

При этом, глава сельсовета подчеркнул, что приводить в порядок земли зачастую приходится сельсовету.

— У нас в поселке Агролес в центральной зоне стоит клуб, территория вокруг которого принадлежит НЗСС. Сейчас она заброшена, но в советские времена здесь проводились праздники. Местные жители приводят ее в порядок по своей инициативе и инициативе ТОСов. Сельсовет не может выделить на благоустройство территории ни копейки, так как земля не принадлежит муниципалитету. Здесь могла бы получиться очень хорошая парковая зона. Я неоднократно обращался в Росимущество с этим вопросом. Но земля была в уставном капитале НЗСС, и передача ее муниципалитету не рассматривалась. Я боюсь, что новый собственник, чтобы вернуть потраченные средства, может пустить ее под строительство жилых домов, — сетует Александр Вознюк.

Чиновник уточнил, что не знает, кто приобрел акции зональной станции, а с руководителем организации общались лишь представители нового владельца активов. Дозвониться до временно исполняющего обязанности руководителя НЗСС на момент выхода публикации не удалось.

По словам руководителя направления элитной недвижимости компании Nazarov & Partners Натальи Тугуновой, земли в районе поселка Агролес являются перспективными для жилой застройки.

— Это направление достаточно востребовано и застроено всевозможными дачными обществами. Однако коттеджных поселков там немного, они больше сконцентрированы в районе Бердска. Думаю, если новый собственник выведет земли из сельхозземель под ИЖС, и построит на той территории организованный коттеджный поселок по адекватной стоимости квадратного метра, он будет востребован. Люди сейчас активно интересуются земельными участками под индивидуальное строительство, — отметила эксперт.

«Новосибирская зональная станция садоводства» (НЗСС) основана в 1935 году. В советские времена ФГУП «Новосибирская ЗСС Россельхозакадемии» занимался селекцией плодово-ягодных культур, имел солидный штат учёных, а также выращивал на продажу саженцы и плоды-ягоды. Тогда за предприятием для сельскохозяйственного производства было закреплено около 1200 гектаров государственной земли. Станция, как посёлкообразующее предприятие, обеспечивала работой и социальными благами большинство населения Мичуринского сельсовета. В 2012 году из-за накопившихся долгов в отношении компании была инициирована процедура банкротства. Вплоть до конца 2016 года НЗСС находилась под внешним управлением. В декабре 2016 года процедура банкротства «Новосибирской зональной станции» прекращена по решению суда. В 2017 году по решению правительства РФ зональная станция была преобразована в акционерное общество со 100% участием государства. Процедуру ее приватизации проводило ТУ Росимущества по Новосибирской области. По итогам этих мероприятий в декабре 2021-го было зарегистрировано АО «Новосибирская зональная станция садоводства» с уставным капиталом 79,88 миллионов рублей.

По данным Seldon Basis, АО «Новосибирская зональная станция садоводства» создано в 2021 году (предприятие действует с 1935 года). Основной вид деятельности — Выращивание прочих плодовых и ягодных культур. Уставной капитал — 79,88 млн рублей. Временно исполняющим обязанности руководителя числится Андрей Иванов. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 4 млн рублей ( в 2021 году — 174 тысячи рублей), чистый убыток предприятия — 58 тысяч рублей (в 2021 году убыток составил 210 тысяч рублей).

ООО «Эдвайс» зарегистрировано в 2004 году в городе Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дополнительными видами деятельности компании являются оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также деятельность в области права. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и руководителем организации является Николай Таран. Он же с 2020 года является руководителем ООО «Лидер-Н», аффилированной с ООО «Дискус плюс». Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 219 тысяч рублей (в 2021 году — 7,1 млн рублей), чистый убыток 77 тысяч рублей (в 2021 году чистая прибыль компании составила 144 тысячи рублей).

Ранее редакция сообщала, что актив новосибирского бизнесмена, выпускающий оборудование для танков, может перейти государству.