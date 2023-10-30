Пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей в Новосибирске

Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Так было установлено, что еще в июле 2023 года житель города Новосибирска осуществил частный полет на легкомоторном воздушном судне MS 893А с посадочной площадки «Мочище». Летчик не отправил в орган обслуживания воздушного движения соответствующий плана полета.

― Виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ ― нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, ― сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В итоге нарушителю был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.