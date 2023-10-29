Стало известно, как часто контролеры проверяют безбилетников в Новосибирске

Контролеры проверяют безбилетников на маршруте № 96 каждые два дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Ежедневно проводятся проверки по камерам видеонаблюдения в режиме «онлайн», что позволяет более оперативно координировать работу контролеров, — говорится в сообщении.

Кроме того, в транспорте регулярно проводятся очные рейды.

Напомним о том, что новосибирские школьники могут бесплатно доехать до дома, если у них кончились деньги. Чтобы воспользоваться таким проездом нужна «Карта школьника». Если деньги на ней будут заканчиваться, то ученик все равно сможет доехать до пункта назначения.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска выступил на Совете делового сотрудничества в Минске.