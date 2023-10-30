В Минздраве предложили новые правила приема пациентов в поликлинике

Документ разработан в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения, пишет РИА Новости. В соответствии с ним, предлагается организовать в медучреждениях сестринский пост, у пациента узнают, что его беспокоит, ему измерят давление и температуру и только после этого направят к врачу.

Доктор, в свою очередь, уточнит и дополнит собранные ранее сведения о состоянии здоровья пациента, осмотрит его, поставит диагноз и назначит лечение.

Эксперты утверждают, что подобная организация работы в поликлиниках сделает первичную медпомощь доступнее пациентам за счет экономии рабочего времени врача.

Ранее редакция сообщал, что Минздрав порекомендовал лекарства для лечения COVID-19.