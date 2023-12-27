Пингвин Кирюша откроет каток в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска откроется новогодний каток площадью 1600 квадратных метров. Открытие пройдет 28 декабря и начнется с развлекательной программы с участием Деда Мороза и зимнего талисмана — пингвина Кирюши. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— На площадке будет работать прокат коньков и мини-кофейня. Вход со своими коньками бесплатный. Для детей участников Специальной военной операции прокат бесплатный, — говорится в сообщении.

Ледовую площадку в сквере «Кировский» у здания районной администрации заливают третий год. Прошлой зимой каток посетили больше пяти тысяч жителей.

Ранее редакция сообщала о программе новогодних мероприятий на площадках Новосибирска.