Центр Новосибирска перекроют из-за карнавала новогодних игрушек

Из-за проведения карнавального шествия и шоу новогодних игрушек вводится временное ограничение движения транспортных средств в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Временно прекращается движение транспорта 3 января 2024 года с 10 часов до 21, — говорится в сообщении.

Движение будет прекращено на Красном проспекте от дома № 15 до дома № 25; на участке улиц Максима Горького, Депутатской, Орджоникидзе и Октябрьской магистрали.

Также отмечается, что с 6 часов 2 января 2024 года до 22 часов 4 января 2024 года вводится ограничение движения по территории парковки общего пользования в районе дома № 25 на Красном проспекте.

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