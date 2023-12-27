Более 150 тысяч кибератак совершено в 2023 году на инфосервисы Новосибирской области

В 2023 году на информационные сервисы Новосибирской области было совершено более чем 150 тысяч кибератак и 380 DDoS-ов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

— Количество атак в целом, скажем так, не снижалось. Порядка 150 тысяч компьютерных атак было отражено, 380 DDoS-ов. Из значимых, наверное, это очередная атака в сентябре на сервис «Электронная школа» очередная, но она не обвенчалась никаким успехом, — отметил он.

Сергей Цукарь напомнил, что в регионе действует Центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (Security Operation Center), где в режиме 24×7 ведется мониторинг всех событий, которые происходят в сети.

В текущем году в регионе впервые запущена программа повышения квалификации для специалистов по информационной безопасности муниципальных учреждений региона. По словам министра, курс включает теорию и решение практических кейсов. Его прошли специалисты региональных больниц, школ, соцзащиты и учреждений культуры.

Ранее редакция сообщала, что кибермошенники все чаще используют дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей.