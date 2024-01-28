Рекламодателям

«Писал смс с ее номера после расправы»: что известно о мужчине, обвиняемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске

  • 28/01/2024, 15:05
Автор:
Что известно о мужчине, обвиняемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске
Преступник был задержан на границе Казахстана и Узбекистана при попытке скрыться от следствия.

Очередная трагедия потрясла Новосибирск в конце января 2024 года. В Кировском районе города из своей квартиры 20 января пропала 39-летняя Ольга с маленькой дочкой. Об ее исчезновении в полицию заявили подруги из Казахстана, которые несколько дней не могли дозвониться до женщины. Подробности криминальной драмы ― в материале Infopro54.

Исчезла при странных обстоятельствах

39-летняя Ольга с маленькой дочкой переехала в Новосибирск совсем недавно. Женщина мечтала начать новую жизнь в большом городе.

― Оля купила квартиру на улице Зорге и дорогой автомобиль. У нее были деньги, так как она получила наследство и продала надвижимость на родине. Мы часто созванивались и переписывались, но вдруг она перестала отвечать. Правда, с ее номера некоторым знакомым приходили смс о том, что с ней все в порядке, и она уехала, ― рассказала Infopro54 подруга погибшей.

По заявлению знакомых полиция оперативно приступила к выяснению обстоятельств произошедшего. К делу подключились следователи-криминалисты СК по Новосибирской области. 23 января правоохранители уже вышли на след подозреваемого.

― С момента поступления сообщения о безвестном исчезновении матери с дочерью, учитывая сложность и неочевидность произошедшего, была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи, криминалисты СК по области, сотрудники МВД. Благодаря слаженной работе, удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых. Им оказался 31-летний житель областного центра, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемого душегуба тут же объявили в розыск. Но 23 января стало известно, что мужчина покинул Россию и уехал в Казахстан.

24 января подозреваемого выставили в межгосударственный розыск и передали информацию о нем коллегам в соседние государства.

25 января Кировский районным судом города Новосибирска в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Беглец попался на границе

Оперативникам удалось выяснить, что Ольга накануне своего исчезновения покупала автомобиль за полтора миллиона рублей. Помогал ей в этом знакомый мужчина. Сразу после сделки она и ее 5-летняя дочь пропали. Скрылся и тот самый помощник.

― 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции. В настоящий момент он заключен под стражу, решается вопрос об его экстрадиции в Российскую Федерацию, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Казахские следователи уже допросили обвиняемого, но он до сих пор не признался, куда спрятал тела убитых. По геолокации телефона Ольги, который после расправы мужчина прихватил с собой, следователи уже проверили практически все места, но пока безуспешно.  Мероприятия по поиску в Новосибирской области идут уже несколько суток.

Дрался за деньги и женился по расчету

Что на этот момент известно о подозреваемом в убийстве мужчине?

31-летний Фарид* родился в селе Совет Вахдатского района Таджикистана. Несколько лет назад приехал в Россию и осел в Новосибирске. Знакомые говорят, что для получения гражданства мужчина женился на сибирячке. Пара воспитывает двух маленьких детей.

Также известно, что у Фарида уже были проблемы с законом, он привлекался к уголовной ответственности.

На жизнь мужчина зарабатывал разными способами, но в основном с использованием физической силы.

― Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу. В узких кругах его знают под прозвищем «Глаза тигра», ― поделился информацией с журналистом Infopro54 знакомый Фарида.

Действительно, в интернете полно афиш с информацией о боях, в которых принимал участие этот спортсмен. Теперь он не скоро сможет вернуться на ринг.

Что известно о мужчине, обвиняемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске

― Есть версия, что убийство произошло из корыстных целей. Обвиняемому были нужны деньги, поэтому он и пошел на это чудовищное преступление, ― рассказал источник в правоохранительных органах.

Экстрадиция преступника ― дело не быстрое. Но чем скорее новосибирские следователи решат бюрократические задачи, тем больше шансов найти тела Ольги и ее дочки до наступления весны. Сейчас Фарид путает следствие и все места, которые он называет не соответствуют действительности.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

*Имя подозреваемого изменено.

Фото предоставлено знакомыми Ольги и Фарида.

911

Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск Казахстан

Теги : Убийство матери и дочки Казахстан бои без правил


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33
Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16

Промышленной ипотекой заинтересовался бизнес в Новосибирске

Такие займы берут на покупку зданий под производство.
Читать далее >>

Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске

При этом во втором квартале прогнозируется снижение цен, в том числе из-за сокращения спроса.
Читать далее >>

Оценка ущерба от коммунальных аварий началась в Новосибирске

Самый большой перерасчет получат жители, проживающие в районе Башни.
Читать далее >>

От резкого роста объемов строительства жилья выиграли металлургические предприятия Новосибирска

Завод Кузьмина увеличил производства более, чем в 2 раза.
Читать далее >>

22 самолета Sukhoi Superjet планирует выпустить Новосибирский авиазавод в 2024 году

Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе в строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Даже несмотря на рекордные продажи 2023 года.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сообщество научных блогеров появилось в Новосибирске
28/01/24 15:43
Образование Общество
«Писал смс с ее номера после расправы»: что известно о мужчине, обвиняемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске
28/01/24 15:05
Общество Происшествия
Водитель погиб, врезавшись в дерево, в Новосибирском районе
28/01/24 13:50
Происшествия
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33
Общество
Морозы вернутся в Новосибирск с 28 января
28/01/24 11:12
Общество
В Новосибирске с 1 февраля подорожает проезд в маршрутках
28/01/24 10:50
Город
Промышленной ипотекой заинтересовался бизнес в Новосибирске
27/01/24 19:26
Бизнес Недвижимость Промышленность
Производство материалов для оценки качества анализа крови выросло в Новосибирске
27/01/24 18:47
Медицина Промышленность Технологии
Продажи залоговых ипотечных квартир упали в Новосибирске
27/01/24 17:08
Недвижимость
День памяти освобождения Ленинграда от блокады почтили в Новосибирске
27/01/24 15:50
Город История Общество
Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске
27/01/24 15:17
Недвижимость
Реализацию проекта «Чистый воздух» в Искитиме будет отслеживать Минприроды РФ
27/01/24 14:16
Власть ЦУР
Жительницу Новосибирска и ее пятилетнюю дочь убили из-за автомобиля
27/01/24 13:34
Происшествия
Наборы для скрининга новорожденных начали выпускать в Новосибирске
27/01/24 12:45
Медицина Общество Технологии
Энергетики восстановили теплоснабжение на Петухова в Новосибирске
27/01/24 11:00
Город
Оценка ущерба от коммунальных аварий началась в Новосибирске
27/01/24 9:52
Город Общество
Прокуратура защитит права инвалида с эпилепсией в Новосибирске
26/01/24 19:58
Общество Право&Порядок
Новосибирского актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»
26/01/24 18:31
Общество
От резкого роста объемов строительства жилья выиграли металлургические предприятия Новосибирска
26/01/24 18:02
Бизнес Недвижимость Промышленность
Волчья Луна взойдет над Новосибирском
26/01/24 17:52
Общество
Популярное
Названо самое популярное у российских туристов направление в январе 2024
26/01/24 16:02
Эксперт сообщила, кому к пенсии доплатят 25%
26/01/24 14:11
Устанавливая на смартфон определители номеров, вы рискуете личными данными
26/01/24 11:27
Как оформить больничный лист в 2024 году
26/01/24 10:13
Врач призвал не отказываться от употребления замороженных овощей и фруктов зимой
25/01/24 17:17
Минфин заявил, что даже банкроты обязаны заплатить налог на сверхприбыль
25/01/24 16:04
Новости компаний
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года
26/01/24 10:26
Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых
25/01/24 15:15
Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года
24/01/24 11:00
АО «РЭС» рассказали школьникам, как безопасно обращаться с электричеством
23/01/24 14:27
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 году
23/01/24 9:00
Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса
22/01/24 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска