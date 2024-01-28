«Писал смс с ее номера после расправы»: что известно о мужчине, обвиняемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске

Очередная трагедия потрясла Новосибирск в конце января 2024 года. В Кировском районе города из своей квартиры 20 января пропала 39-летняя Ольга с маленькой дочкой. Об ее исчезновении в полицию заявили подруги из Казахстана, которые несколько дней не могли дозвониться до женщины. Подробности криминальной драмы ― в материале Infopro54.

Исчезла при странных обстоятельствах

39-летняя Ольга с маленькой дочкой переехала в Новосибирск совсем недавно. Женщина мечтала начать новую жизнь в большом городе.

― Оля купила квартиру на улице Зорге и дорогой автомобиль. У нее были деньги, так как она получила наследство и продала надвижимость на родине. Мы часто созванивались и переписывались, но вдруг она перестала отвечать. Правда, с ее номера некоторым знакомым приходили смс о том, что с ней все в порядке, и она уехала, ― рассказала Infopro54 подруга погибшей.

По заявлению знакомых полиция оперативно приступила к выяснению обстоятельств произошедшего. К делу подключились следователи-криминалисты СК по Новосибирской области. 23 января правоохранители уже вышли на след подозреваемого.

― С момента поступления сообщения о безвестном исчезновении матери с дочерью, учитывая сложность и неочевидность произошедшего, была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи, криминалисты СК по области, сотрудники МВД. Благодаря слаженной работе, удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых. Им оказался 31-летний житель областного центра, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемого душегуба тут же объявили в розыск. Но 23 января стало известно, что мужчина покинул Россию и уехал в Казахстан.

24 января подозреваемого выставили в межгосударственный розыск и передали информацию о нем коллегам в соседние государства.

25 января Кировский районным судом города Новосибирска в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Беглец попался на границе

Оперативникам удалось выяснить, что Ольга накануне своего исчезновения покупала автомобиль за полтора миллиона рублей. Помогал ей в этом знакомый мужчина. Сразу после сделки она и ее 5-летняя дочь пропали. Скрылся и тот самый помощник.

― 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции. В настоящий момент он заключен под стражу, решается вопрос об его экстрадиции в Российскую Федерацию, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Казахские следователи уже допросили обвиняемого, но он до сих пор не признался, куда спрятал тела убитых. По геолокации телефона Ольги, который после расправы мужчина прихватил с собой, следователи уже проверили практически все места, но пока безуспешно. Мероприятия по поиску в Новосибирской области идут уже несколько суток.

Дрался за деньги и женился по расчету

Что на этот момент известно о подозреваемом в убийстве мужчине?

31-летний Фарид* родился в селе Совет Вахдатского района Таджикистана. Несколько лет назад приехал в Россию и осел в Новосибирске. Знакомые говорят, что для получения гражданства мужчина женился на сибирячке. Пара воспитывает двух маленьких детей.

Также известно, что у Фарида уже были проблемы с законом, он привлекался к уголовной ответственности.

На жизнь мужчина зарабатывал разными способами, но в основном с использованием физической силы.

― Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу. В узких кругах его знают под прозвищем «Глаза тигра», ― поделился информацией с журналистом Infopro54 знакомый Фарида.

Действительно, в интернете полно афиш с информацией о боях, в которых принимал участие этот спортсмен. Теперь он не скоро сможет вернуться на ринг.

― Есть версия, что убийство произошло из корыстных целей. Обвиняемому были нужны деньги, поэтому он и пошел на это чудовищное преступление, ― рассказал источник в правоохранительных органах.

Экстрадиция преступника ― дело не быстрое. Но чем скорее новосибирские следователи решат бюрократические задачи, тем больше шансов найти тела Ольги и ее дочки до наступления весны. Сейчас Фарид путает следствие и все места, которые он называет не соответствуют действительности.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

*Имя подозреваемого изменено.